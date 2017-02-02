Англия, Катар и Крым претендуют на проведение ЧМ по футболу ConIFA

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Три страны претендуют на проведения Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), об этом радио Sputnik рассказал представитель национальной сборной Абхазии по футболу Астамур Адлейба.

"На Чемпионат мира автоматически попадут три команды: чемпионы мира — это сборная Абхазия, "хозяева" чемпионата и Западная Армения. Претендуют три страны: Англия, Катар и Крым (Россия — ред.). Но этот вопрос пока открыт. Он будет решаться в следующем году", — сказал Адлейба.

Представитель абхазской сборной пояснил, что команда Западной Армении проходит на Чемпионат мира автоматически, потому что по ряду причин она не сможет принять участие в Чемпионате Европы в Северном Кипре, несмотря на то, что у нее было достаточно голосов на прошедшей в Женеве жеребьевке.

Адлейба также отметил в интервью, что у Федерации футбола Абхазии есть много претендентов на пост главного тренера.

"Как только ФФА определится с тренером, команда начнет готовиться к чемпионату", — рассказал Адлейба.

Дмитрий Пагава Команды-участницы Чемпионата Европы по версии ConIFA определились в Женеве

Жеребьевка на участие в Чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA состоялась в Женеве в субботу 28 января. Чемпионат начнется 4 июня в Северном Кипре с заезда команд, а 5 июня уже состоится первая игра, 10 июня – финал.

Всего в Чемпионате Европы по версии ConIFA в 2017 году примут участие восемь команд. Две команды попадают на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке.

Желающие принимать участие в Чемпионате Европы или Чемпионате мира по версии ConIFA заявляют об этом, затем путем жеребьевки выбираются команды. Помимо Падании и Северного Кипра, в предстоящем турнире примут участие Абхазия, Секейский край, Лапландия, Остров Мэн, Сборная Ниццы, а также Окситания, которая сыграет на чемпионате вместо Западной Армении. В голосовании участвовало 40 членов ConIFA из 44.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.