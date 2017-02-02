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Облачно и без осадков будет в Абхазии в пятницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (433)
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По сообщению метеорологов, в пятницу 3 февраля ожидается переменная облачность, без осадков.

СУХУМ, 2 фев  – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, в пятницу 3 февраля на черноморском побережье Абхазии сохранится влияние антициклона с теплыми массами воздуха с юго-запада. Будет переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью будет от 0˚С до +2˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +6˚С до +8˚С.

Атмосферное давление — 773 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.

Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет слабым.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Прогноз погоды с 20:00 02.02.2017 по 20:00 03.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 02.02.2017 по 20:00 03.02.2017

Темы:
Погода в Абхазии (433)

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