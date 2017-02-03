09:29 03 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум0°C
Прямой эфир
Поиск
Ингур ГЭС.

Дмитрий Мушба: энергетика и госбезопасность тесно связаны

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (46)
16 0 0

Гидроресурсы для республики - большой энергетический потенциал, считает участник международной конференции "Энергетическая безопасность на Южном Кавказе" Дмитрий Мушба.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Роберт Джопуа.  Развитие энергетической отрасли страны и государственная безопасность взаимосвязаны, сказал в интервью радио Sputnik участник международной конференции "Энергетическая безопасность на Южном Кавказе" Дмитрий Мушба.

Полную версию радиоинтервью с Дмитрием Мушба слушайте здесь >>

Пресс-конференция Басария Черноморэнерго.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Басария о переходе на электричество из России: тарифы не изменятся

"Кроме непосредственно специалистов в области энергетики, там также были политики, представители экономического блока и люди, занимающиеся вопросами безопасности, так как энергетика и безопасность, в том числе государственная безопасность, они очень тесно взаимосвязаны и особенно на Кавказе. И у нас, на южном Кавказе, учитывая то положение, в котором наша республика находится. Это постконфликтная реальность, до сих пор мы стремимся к более широкому признанию. Дискуссии были серьезные, поэтому конференция проходила в несколько этапов. Я увидел стремление нашу позицию услышать и понять", — рассказал Мушба.  

По словам Дмитрия Мушба, у Абхазии очень большой энергетический потенциал, это, прежде всего, гидроресурсы, а именно, малые ГЭС, которые необходимо запустить.

"Главная проблема не в том, что мы не знаем, как наладить энергосистему Абхазии, а в том, что для этого нужны большие финансовые ресурсы. Мы ставим определенные цели, даже прописываем их, а потом средства уходят на "латание дыр", а основная заявленная цель остается без должного внимания", — сказал Мушба.

Международные конференции "Энергетическая безопасность на Южном Кавказе", в которой принял участие Дмитрий Мушба, прошли в конце 2016 года в Молдове и Австрии.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (46)
Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Презентация книги Анзора Агумава - Старый Сухум
Книга всей жизни
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и месте проведения курсов для экскурсоводов
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и местах проведения курсов для экскурсоводов
Как вести себя при гололеде
Как вести себя при гололеде

Соцсети

Sputnikabkhazia