Дмитрий Мушба: энергетика и госбезопасность тесно связаны

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Развитие энергетической отрасли страны и государственная безопасность взаимосвязаны, сказал в интервью радио Sputnik участник международной конференции "Энергетическая безопасность на Южном Кавказе" Дмитрий Мушба.

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"Кроме непосредственно специалистов в области энергетики, там также были политики, представители экономического блока и люди, занимающиеся вопросами безопасности, так как энергетика и безопасность, в том числе государственная безопасность, они очень тесно взаимосвязаны и особенно на Кавказе. И у нас, на южном Кавказе, учитывая то положение, в котором наша республика находится. Это постконфликтная реальность, до сих пор мы стремимся к более широкому признанию. Дискуссии были серьезные, поэтому конференция проходила в несколько этапов. Я увидел стремление нашу позицию услышать и понять", — рассказал Мушба.

По словам Дмитрия Мушба, у Абхазии очень большой энергетический потенциал, это, прежде всего, гидроресурсы, а именно, малые ГЭС, которые необходимо запустить.

"Главная проблема не в том, что мы не знаем, как наладить энергосистему Абхазии, а в том, что для этого нужны большие финансовые ресурсы. Мы ставим определенные цели, даже прописываем их, а потом средства уходят на "латание дыр", а основная заявленная цель остается без должного внимания", — сказал Мушба.

Международные конференции "Энергетическая безопасность на Южном Кавказе", в которой принял участие Дмитрий Мушба, прошли в конце 2016 года в Молдове и Австрии.