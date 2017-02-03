МИД Абхазии: безвизовый режим ЕС и Грузии не касается граждан Абхазии

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Принятое Европарламентом решение об отмене визового режима между ЕС и Грузией может распространяться исключительно на граждан Грузии и никак не касается граждан Республики Абхазия, сообщает официальный сайт МИД Абхазии.

Комментируя принятое Европарламентом в четверг 2 февраля решение об отмене визового режима между Евросоюзом и Грузией, министр иностранных дел Грузии Джанелидзе заявил, что безвизовый режим будет действовать также для "жителей оккупированных территорий".

"Расцениваем заявление Джанелидзе как очередную неуклюжую попытку тбилисских властей "вовлечь" граждан Республики Абхазия в политико-правовое пространство Грузии. Очевидно, что после полного провала затеи с так называемыми "нейтральными паспортами", власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами ЕС", — говорится в сообщении МИДа.

Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал, считает МИД Абхазии.

"Исходя из вышеизложенного, МИД Абхазии заявляет о бесперспективности попыток властей Грузии использовать граждан Республики Абхазия в собственных политических манипуляциях. Если грузинские руководители искренне обеспокоены вопросами свободы передвижения граждан Республики Абхазия, то им следует отказаться от политики международной изоляции наших граждан, которым по вине Тбилиси отказывают во въезде в страны ЕС", — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

МИД Абхазии в очередной раз призывал европейские структуры отказаться от поддержки популистских действий Грузии и обратил внимание на необходимость принятия реальных мер, направленных на деизоляцию граждан Республики Абхазия.

Европарламент в четверг проголосовал на пленарной сессии в Брюсселе за отмену визового режима Евросоюза для Грузии.

В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.



