Водоканал Сухума: подача воды возобновится к шести часам вечера

СУХУМ, 3 фев — Sputnik, Бадри Есиава. Подачу воды в Сухуме планируется восстановить к 18:00, если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, рассказал Sputnik инженер водоснабжения и водоотведения столичного водоканала Карен Варельджан в пятницу 3 февраля.

"Проводятся ремонтные работы на второй насосной станции, которая находится на Гумисте. Планируется, что уже к шести часам сегодняшнего вечера, может быть и раньше, пустим воду. Конечно же, если не случится никаких непредвиденных обстоятельств", — отметил Варельджан.

Инженер водоканала добавил, что служба заранее уведомила жителей столицы о об отключении воды в некоторых частях Сухума.

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