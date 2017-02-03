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Сотрудник Водоканала

Водоканал Сухума: подача воды возобновится к шести часам вечера

© Sputnik. Игорь Зарембо
В Абхазии
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В связи с ремонтными работами в центральной части Сухума, на Старом поселке, в районе ВИЭМа и Маяка была приостановлена подача воды утром в пятницу 3 февраля, сообщил корреспонденту Sputnik инженер водоснабжения и водоотведения столичного водоканала Карен Варельджан.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik, Бадри Есиава. Подачу воды в Сухуме планируется восстановить к 18:00, если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, рассказал Sputnik инженер водоснабжения и водоотведения столичного водоканала Карен Варельджан в пятницу 3 февраля.

"Проводятся ремонтные работы на второй насосной станции, которая находится на Гумисте. Планируется, что уже к шести часам сегодняшнего вечера, может быть и раньше, пустим воду. Конечно же, если не случится никаких непредвиденных обстоятельств", — отметил Варельджан. 

Инженер водоканала добавил, что служба заранее уведомила жителей столицы о об отключении воды в некоторых частях Сухума. 

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Теги:
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