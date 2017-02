Валерия Адлейба, "Ты супер!"

Sputnik, Анжелика Бения.

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Абхазию в новом телешоу НТВ будет представлять Валерия Адлейба. Sputnik выступает информационным партнером этого творческого состязания.

Валерии вместе с другими талантливыми ребятами из стран постсоветского пространства предстоит продемонстрировать свои способности профессиональному жюри и миллионам зрителей. С юными исполнителями будут работать лучшие музыкальные педагоги и продюсеры.

Уроки в школе-интернате, продленки, а в выходные дни – внеклассное чтение, дополнительные занятия английским языком и репетиции — одиннадцатилетняя певица в Очамчыре живет насыщенной школьной жизнью. Валерия Адлейба поет и танцует с 8 лет. В ее репертуаре не только абхазские и русские песни, но и композиции из репертуара мировых звезд. Любимая – "My Heart Will Go On" из фильма "Титаник", в исполнении Селин Дион.

На вопрос, кем видит себя юная артистка в будущем, Валерия ответила, что ей очень нравится биология и, может быть, она решит стать учительницей по этому предмету.

За Валерию дома будут переживать близкие и особенно четырехлетний брат, который слезно просил сестру не уезжать. Мальчик успокоился, когда ему сказали, что сестру будут показывать по телевизору. Несмотря на то, что для Валерии это первый конкурс, сильного волнения она не испытывает.

"Мне не очень страшно. Меня ждет много зрителей, большая сцена, но не боюсь", – сказала Адлейба.

– У тебя за спиной есть выступления на больших сценах? – поинтересовалась я, удивившись спокойствию девочки.

– Да, я помню большой, переполненный зал Очамчырского Дома культуры. Я пела там песню "Путь" Ольги Кормухиной, ответила она.

– У тебя есть мечта, которая обязательно должна сбыться?

– Мне хочется спеть с Хиблой Герзмава. Еще, когда я смотрю Евровидение, мне становится обидно, что наша страна не участвует в этом международном конкурсе. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем нашу страну представил кто-нибудь на Евровидении.

– А ты бы смогла представить Абхазию?

– Да, — не мешкая, ответила Валерия.

Песня Адель "Rolling in the deep" – первая песня, которую выучила и спела Валерия, когда ей было пять лет.

Валерия Адлейба с первого класса поет и танцует в юношеской группе, которая пока не определилась со своим названием — "Позитивчики" или "Звездочки". Музыкальный руководитель группы Лика Цвижба сказала, что "Лера всегда отличалась от сверстников и выделялась из толпы".

"У нас все дети хорошие, но Лера особенная. Она спокойно поет на сцене, не боится ни микрофона, ни зрителей. Несмотря на свой столь юный возраст, она старается всю себя отдать музыке, выложиться на все сто. Когда она поет, видно, что она понимает, о чем она поет, тему песни, характер, все это она умеет правильно выражать голосом, движениями и мимикой", – отметила Цвижба.

Премьера детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ в начале 2017 года.

