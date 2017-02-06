Батька, драники и КГБ: что знают о Беларуси в Абхазии

Амра Амичба, Sputnik.

На удивление оказалось, что в Абхазии много людей, которые связаны с Беларусью родственными и дружескими связями. Открытыми и домовитыми называли белорусов абхазы.

Среди опрошенных были и те, кто несколько лет прожил в Минске, а также служил в армии там в советские годы.

"У меня сестра живет в Минске, замужем за белорусом. Брат тоже женат на минчанке. У меня там родственники, иногда я посещаю Беларусь. В позапрошлом году поездила по поселкам и маленьким городкам Беларуси, побывала в Витебске. Но жить я вернулась на свою родину в Абхазию", — сказала жительница Сухума.

У другой сухумчанки мама белоруска, сетует, что связи с родственниками утеряны.

"Но в советское время часто ездили с мамой. Были в Беловежской пуще, в Мемориальном комплексе "Хатынь" (памятник фашистским зверствам во время Великой Отечественной войны – ред.). Деревня Хатынь и все жители деревни были заживо сожжены", — сказала она.

А две студентки из Рязани, приехавшие на каникулы в Сухум, рассказали, что летом побывали в Беларуси.

"Когда туда приезжаешь, кажется, что вернулся на 10 —15 лет назад, судя по одежде людей, по музыке, которая там играет. Вот такое перемещение во времени назад, — сказала россиянка. — Ходила в несколько костелов католических, в Национальную библиотеку, она такая большая, похожа на алмаз, достаточно авангардная".

Сухумчане знают, что в Беларуси в обращении нет монет, только бумажные деньги –белорусский рубль. И заметили, что там до сих пор структура КГБ не переименована, как скажем, в Абхазии в СГБ или в России в ФСБ.

Президента Беларуси Александра Лукашенко абхазы назвали красивым мужчиной с усами и сильной личностью, который долго держится у власти.

"Я недавно смотрел передачу по интернету, как "батька" решает вопросы с заводом. Пришел, видит, вложили большие деньги в завод, а ничего не делают. Посажу, говорит, всех, негодяи. Вот такой мужик нужен Абхазии", — сказал Мачич Кобахия.

А на вопрос корреспондента Sputnik, знают ли в Абхазии, что Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, в которой в качестве высшей меры наказания применяется смертная казнь, Мачич Кобахия ответил, что это показатель стабильности.

"Естественно, в большинстве стран должна быть смертная казнь. Ну, не во всех, конечно. Для Абхазии, например это сложно. Есть страны, где необходимо вводить смертную казнь, я ничего против не имею. Во многих штатах США давно есть смертная казнь. Не сказал бы, что это показатель демократичности, но это показатель стабильности. Раз надо, то надо", — заметил респондент.

Самая популярная овощная культура у белорусов, по мнению абхазов, — картофель.

"Очень популярны блюда из картофеля, например, драники или блины картофельные с грибами. Шикарные блюда", — делились впечатлениями сухумчане.

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