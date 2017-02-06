Письмо в бутылке: Sputnik дешифровал загадочное послание

После публикации материала в Sputnik Абхазия откликнулись сразу две Русланы, Sputnik узнал их истории и попытался сам расшифровать текст.

Sputnik, Владимир Бегунов

Цандрипшская находка на пляже

Александр Йорк приехал в Абхазию на новогодние праздники. Остановившись в гостинице в Цандрипше, он вышел прогуляться на берег и увидел среди мусора выброшенную штормом бутылку с письмом внутри. Текст размыт и плохо читается. Сколько бутылка пробыла в воде и какой путь проделала с морскими течениями – неизвестно.

"После долгого изучения этого документа стало ясно, что письмо писала женщина своей матери, дочери или подруге, рассказывает Александр Йорк. Судя по контексту, письмо связано с каким-то приятным событием в жизни адресата. Что это, переезд в другой город, поступление в университет или еще что-то – непонятно".

Как рассказывает путешественник, письмо представляет собой философский текст.

"В обращении к адресату говорится: "У тебя много путей, оставайся красивой», есть отдельные фразы, которые выглядят как пожелания или тост", — поделился обладатель находки.

Письмо из бутылки

Две Русланы: письма с того света

После публикации материала в Sputnik Абхазии обратилась Анастасия Деготь из Новороссийска.

"Меня заинтересовала эта история, – рассказала Анастасия. – Я распространила ссылки по группам Новороссийска в соцсетях, подключились местные СМИ. Одна из новороссийских газет, даже выплатила мне гонорар за перепечатку материала. Я хочу эти деньги (300 рублей – авт.) перевести какой-нибудь благотворительной организации в Абхазии".

Sputnik передал Анастасии контакты благотворительного фонда "Киараз".

На посты Анастасии Деготь в соцсетях откликнулись две девушки Русланы из Новороссийска.

"В Новороссийске имя Руслана – очень редкое, – рассказывает Руслана Колмогорова. – Мне кажется, что адресатом могу быть я. У меня был друг, который исчез два года назад. Отправить по морю письмо девушке – в его стиле".

По словам Русланы, ее друг Максим Печегоров служил в спецназе ВДВ. Где он сейчас – неизвестно. Максим пропал. Девушка думает, что он мог отправиться на войну в Донецк или в Сирию и погибнуть там.

Другая Руслана из Новороссийска считает, что письмо ей могла отправить подруга.

"Подруга умерла летом этого года, поэтому спросить у нее уже не получится, – рассказывает Руслана. – В 2010 году я выходила замуж. Она очень хотела попасть к нам на свадьбу в Новороссийск, но у нее не получилось. Отправить письмо в бутылке – поступок, вполне соответствующий характеру моей подруги. Она, правда, никогда позже не упоминала об этом, может, просто забыла".

Девушка выслала для сравнения образец почерка подруги. Он действительно схож с тем, которым написано письмо в бутылке.

Как рассказывает Руслана, покойная подруга, — не единственный человек, который мог ей отправить это письмо.

"Был еще случай, – говорит девушка. – Я отдыхала на турбазе под Новороссийском. У нас сложилась хорошая компания из разных городов. И уже перед самым отъездом кто-то предложил отправить в море письмо в бутылке. Идея была в том, что, если кто-то из нас вновь сюда вернется, то чисто гипотетически сможет его выловить. Кажется, письмо так никто и не отправил, но, кто знает…"

Версия Sputnik: послание в будущее

Александр выслал в редакцию Sputnik качественное фото документа, и мы тоже попытались прочесть послание. Разобрать удалось обрывочные фразы. Слова, которые читаются лишь предположительно, заключены в скобки со знаком вопроса.

"…я ехала в Новороссийск… провела время… это очень красивый город… и я благодарна ему и тебе… всегда я буду (вспоминать?) …родные, дети все будут… пары, общага, учеба… Я очень хочу делать в (жизни?) что-то (достойное?) для людей… надеюсь, у тебя это получится, Руслана… Ты всегда должна помнить, что ты бессмертная душа… Я поняла, что, чтобы люди не… (далее идет большой нечитаемый кусок, занимающий примерно треть текста – авт.) Будь всегда женственной, красивой… стремись к новым знаниям, учись, развивайся… общайся с интересными людьми … помни, что ты всегда… поэтому делай такую (возможно, речь идет о работе – авт.)… Муж, (уют?)… все у тебя будет… Помни всегда, что ты – то, что ты есть… здоровым человеком… Твой лучший друг из…"

Здесь стоит обратить внимание на посыл письма. Это напутствие девушке. Александр считает, что его могла написать одна женщина другой. Кому? Александр Йорк перебирает варианты: матери, дочери, подруге. Если принять эту версию, то в тексте просматривается странность: автор то говорит о себе, то обращается к Руслане, а порой и путается в логике. «Я очень хочу делать…» и тут же «надеюсь, у тебя это получится, Руслана».

По версии Sputnik существует только один способ прочтения, который не рушит логику повествования и согласуется со всеми известными нам фактами. Это письмо в будущее. Руслана написала напутствие самой себе и отправила его в море. Скорее всего, она не жительница Новороссийска. Возможно, что живет очень далеко и на море бывает крайне редко. Может быть, была в первый раз. Люди, живущие в приморских городах, вряд ли станут отправлять письма "пиратской почтой".

По хештегам #письмовбутылке, #письмосебе и #письмовбудущее в соцсетях найти автора не удалось, но таких посланий много. Люди со всего света находят в море письма в бутылках, ищут их авторов и возвращают им послания. А также пишут себе письма в будущее.

Кстати, в Англии два с лишним века существовала должность откупорщика океанских бутылок. Никому, кроме него, под страхом смерти не разрешалось вскрывать выловленные бутылки с письмами. Ввела эту должность в 1560 году Елизавета I, когда рыбак поймал сетью секретное послание, адресованное лично королеве, и передал местным властям. Сообщение агента рассказывало, что голландцы пытаются найти путь в Японию через Северный Ледовитый океан. Рыбака казнили, чтобы он не болтал лишнего, а пройти Северный Морской путь человечество смогло только три с лишним века спустя.