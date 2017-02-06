Президент FIDE Илюмжинов отметил вклад главы ФШ Абхазии в развитие шахмат

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Диплом за развитие шахмат в республике в ходе XIII Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open-2017 вручил президент FIDE (Международной шахматной федерации) Кирсан Илюмжинов президенту Федерации шахмат Абхазии (ФША) Константину Тужба.

© flickr.com/ photoguyinmo Шахматный этюд с Отаром Хурхумал

"Подобная встреча состоялась впервые. На ней мы обсудили вопросы дальнейшего развития шахмат в Абхазии. Илюмжинов отметил активность абхазских шахматистов, а также выразил благодарность руководству страны за поддержку развития шахмат в Абхазии. В ходе встречи президент FIDE вручил мне диплом за развитие шахмат в республике. На встрече с Илюмжиновым также был председатель абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба", — сказал Sputnik Константин Тужба.

По словам президента ФША, абхазские спортсмены успешно выступили на турнире Moscow Open-2017.

из лично архива Константина Тужба Президент FIDE Илюмжинов отметил вклад Константина Тужба в развитие шахмат

"Абхазскую команду на ежегодном шахматном фестивале представляли 20 шахматистов. Из них 16 школьников из всех районов республики. Кирсан Илюмжинов встретился и с ними. Долго общался. Президент FIDE был удовлетворен информацией о том, что с 1 февраля в сухумских школах введены факультативные занятия по шахматам", — отметил Тужба.

XIII Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open-2017 проходил с 27 января по 5 февраля. В нем приняли участие сотни спортсменов со всего мира.