Консул Абхазии в Нижнем Новгороде: нужно налаживать ж/д сообщение

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия и Нижний Новгород должны иметь железнодорожное сообщение, сказал корреспонденту Sputnik почетный консул Абхазии в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук в понедельник 6 февраля.

"Нижегородцы в значительном количестве посещают Республику Абхазия. Губернатор Нижнего Новгорода и бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба подписали соглашение об установлении экономических, культурных и прочих связей", — добавил он.

Значительная часть нижегородцев посещает Абхазию. Однако большое неудобство доставляет пересадка, особенно людям с ограниченными физическими возможностями, сказал Литвинчук.

Подробнее об этом слушайте в радионтервью здесь >>

"Очень неудобно сходить с поезда в Адлере и пересекать границу на реке Псоу. Я разговаривал с руководителем главного управления транспорта России. Он сказал, что технически российская сторона может обеспечить продление маршрута поезда от Псоу до Сухума", — отметил он.

В 2016 году Владимир Литвинчук для решения этого вопроса обратился к председателю Законодательного собрания Нижнего Новгорода Евгению Лебедеву.

"Он отнесся очень позитивно. Затем я отправил письмо руководителю Горьковской железной дороги, но вопрос не решился из-за того, что они сослались на необходимость согласования вопроса с таможенниками и пограничниками на границе. Я ответил, что если вопрос с поездом Москва-Сухум решен, почему нельзя сделать то же самое с сообщением из Новгорода", — сказал Литвинчук.

Помимо этого, в ответном письме Литвинчуку было отмечено, что продление маршрута до Сухума нерентабельно, так как основной поток пассажиров сходит с поезда в Адлере, и в поезде остается до 16 – 20 % пассажиров.

"Я не говорю, что нужно отправлять в Сухум весь состав поезда, достаточно трех или четырех вагонов. Я общался с руководителем филиала федеральной пассажирской компании в Нижнем Новгороде, он говорит, что технические возможности в Адлере есть, для того чтобы отправлять в Абхазию три или четыре вагона", — отметил он.

По словам Литвинчука, ежегодно из Нижнего Новгорода и области на отдых в Абхазию приезжают до трехсот тысяч человек. Для того чтобы эта цифра увеличивалась, необходимо создать условия для их комфортного приезда в республику.

Руководство Нижнего Новгорода положительно относится к установлению железнодорожного сообщения с Абхазией, сказал Литвинчук.