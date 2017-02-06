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Вид из вагона поезда Москва - Адлер. Архивное фото.

Консул Абхазии в Нижнем Новгороде: нужно налаживать ж/д сообщение

© Sputnik. Владимир Песня
В Абхазии
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Почетный консул Абхазии в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук рассказал Sputnik о пользе продления до Сухума маршрута поезда Нижний Новгород – Адлер.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия и Нижний Новгород должны иметь железнодорожное сообщение, сказал корреспонденту Sputnik почетный консул Абхазии в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук в понедельник 6 февраля.

"Нижегородцы в значительном количестве посещают Республику Абхазия. Губернатор Нижнего Новгорода и бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба подписали соглашение об установлении экономических, культурных и прочих связей", — добавил он.

Значительная часть нижегородцев посещает Абхазию. Однако большое неудобство доставляет пересадка, особенно людям с ограниченными физическими возможностями, сказал Литвинчук.

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"Очень неудобно сходить с поезда в Адлере и пересекать границу на реке Псоу. Я разговаривал с руководителем главного управления транспорта России. Он сказал, что технически российская сторона может обеспечить продление маршрута поезда от Псоу до Сухума", — отметил он. 

В 2016 году Владимир Литвинчук для решения этого вопроса обратился к председателю Законодательного собрания Нижнего Новгорода Евгению Лебедеву.

Туристы на перроне ж/д вокзала. Архивное фото
© Sputnik. Томас Тхайцук
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"Он отнесся очень позитивно. Затем я отправил письмо руководителю Горьковской железной дороги, но вопрос не решился из-за того, что они сослались на необходимость согласования вопроса с таможенниками и пограничниками на границе. Я ответил, что если вопрос с поездом Москва-Сухум решен, почему нельзя сделать то же самое с сообщением из Новгорода", — сказал Литвинчук.

Помимо этого, в ответном письме Литвинчуку было отмечено, что  продление маршрута до Сухума нерентабельно, так как основной поток пассажиров сходит с поезда в Адлере, и в поезде остается до 16 – 20 % пассажиров.

"Я не говорю, что нужно отправлять в Сухум весь состав поезда, достаточно трех или четырех вагонов. Я общался с руководителем филиала федеральной пассажирской компании в Нижнем Новгороде, он говорит, что технические возможности в Адлере есть, для того чтобы отправлять в Абхазию три или четыре вагона", — отметил он.

По словам Литвинчука, ежегодно из Нижнего Новгорода и области на отдых в Абхазию приезжают до трехсот тысяч человек. Для того чтобы эта цифра увеличивалась, необходимо создать условия для их комфортного приезда в республику.  

Руководство Нижнего Новгорода положительно относится к установлению железнодорожного сообщения с Абхазией, сказал Литвинчук. 

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