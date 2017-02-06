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Адгур Ардзинба

Ардзинба: союз государства и предпринимателей формирует экономику

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Поправки к закону об НДС (30)
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Конференция, посвященная итогам деятельности "Ассоциации предпринимателей Абхазии" за 2016 год, прошла в понедельник 6 февраля в Сухуме.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудничество государства и предпринимателей играет ключевую роль в формировании экономической политики страны, об этом заявил министр экономики республики Адгур Ардзинба на конференции "Ассоциации предпринимателей Абхазии" в понедельник 6 февраля в Сухуме. 

"На сегодняшний день в Абхазии действует более 8 500 активных предпринимателей, из них 7 133 физических лиц и около 1 400 юридических лиц. Деятельность этих людей позволяет нам формировать основную доходную часть бюджета республики и позволяет создавать рабочие места. Совместное сотрудничество государства и предпринимателей играют ключевую роль в формировании экономической политики страны", — отметил Ардзинба.

Министр добавил, что за 2015 и 2016 годы валовый выпуск товаров и услуг в Абхазии увеличился на 29% и составил 4,7 миллиарда рублей, а ВВП республики по итогам 2015 года вырос на 3,7 %. 

Во внешнеэкономической деятельности в 2016 году рост составил порядка 2,4 миллиарда рублей в сравнении с предыдущим годом, в совокупности за два года общая сумма – 24 миллиарда рублей. Показатель экспорта увеличился на один миллиард рублей и составил 5,4 миллиарда рублей в 2016 году. 

Вячеслав Библая.
© Sputnik. Бадри Есиава
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Председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава сказал, что их организации исполнился год, который был нелегким не только для бизнесменов, но и в целом для страны. 

"Этот год был сложным, но плодотворным. Мы смогли наладить отношения с разными организациями, поработать с Министерством экономики Абхазии и приняли участие в разработке трех законопроектов, которые, надеюсь, в 2017 году примут статус закона", — отметил Качарава. 

Представитель АПА Эдуар Аргун, подводя итоги 2016 года, рассказал о проектах и акциях, реализации которых способствовали члены ассоциации, а также об их работе в создании благоприятных условий для предпринимателей страны. 

По словам Аргун, за год работы ассоциация выделяла средства для проведения культурных и спортивных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами. Была оказана материальная помощь ветеранам, ученикам сухумской школы-интерната и детям, проходившим лечение в Республиканской больнице. 

"Ассоциация предпринимателей Абхазии" была создана в начале февраля 2016 года. 

Темы:
Поправки к закону об НДС (30)

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