Ардзинба: союз государства и предпринимателей формирует экономику

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудничество государства и предпринимателей играет ключевую роль в формировании экономической политики страны, об этом заявил министр экономики республики Адгур Ардзинба на конференции "Ассоциации предпринимателей Абхазии" в понедельник 6 февраля в Сухуме.

"На сегодняшний день в Абхазии действует более 8 500 активных предпринимателей, из них 7 133 физических лиц и около 1 400 юридических лиц. Деятельность этих людей позволяет нам формировать основную доходную часть бюджета республики и позволяет создавать рабочие места. Совместное сотрудничество государства и предпринимателей играют ключевую роль в формировании экономической политики страны", — отметил Ардзинба.

Министр добавил, что за 2015 и 2016 годы валовый выпуск товаров и услуг в Абхазии увеличился на 29% и составил 4,7 миллиарда рублей, а ВВП республики по итогам 2015 года вырос на 3,7 %.

Во внешнеэкономической деятельности в 2016 году рост составил порядка 2,4 миллиарда рублей в сравнении с предыдущим годом, в совокупности за два года общая сумма – 24 миллиарда рублей. Показатель экспорта увеличился на один миллиард рублей и составил 5,4 миллиарда рублей в 2016 году.

© Sputnik. Бадри Есиава Вячеслав Библая: отсрочка выплат НДС поможет бизнесу Абхазии

Председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава сказал, что их организации исполнился год, который был нелегким не только для бизнесменов, но и в целом для страны.

"Этот год был сложным, но плодотворным. Мы смогли наладить отношения с разными организациями, поработать с Министерством экономики Абхазии и приняли участие в разработке трех законопроектов, которые, надеюсь, в 2017 году примут статус закона", — отметил Качарава.

Представитель АПА Эдуар Аргун, подводя итоги 2016 года, рассказал о проектах и акциях, реализации которых способствовали члены ассоциации, а также об их работе в создании благоприятных условий для предпринимателей страны.

По словам Аргун, за год работы ассоциация выделяла средства для проведения культурных и спортивных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами. Была оказана материальная помощь ветеранам, ученикам сухумской школы-интерната и детям, проходившим лечение в Республиканской больнице.

"Ассоциация предпринимателей Абхазии" была создана в начале февраля 2016 года.