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Вице-президент ТПП РА Сонер Гогуа.

Сонер Гогуа: инвесторам не хватает информации об Абхазии

© Фото: предоставлено Сонером Гогуа
В Абхазии
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Конференция, посвященная итогам деятельности "Ассоциации предпринимателей Абхазии" за 2016 год, прошла в понедельник 6 февраля в Сухуме.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Для привлечения инвесторов в Абхазию необходимо создать условия для получения всей необходимой информации о стране, об этом на конференции АПА заявил президент международного фонда «Апсны» Сонер Гогуа в понедельник 6 февраля.

"В первую очередь иностранному инвестору нужна информация не только о том, какие у него права и льготы, но и доступ к законодательству Абхазии, банковской, налоговой и страховой системам, логистике и элементах, образующих себестоимость товаров. Сегодня Министерство экономики и Инвестиционное агентство республики начали работу в этом направлении, но этого недостаточно", — отметил Гогуа. 

Президент фонда добавил, что правительство должно быть заинтересовано в создании площадок для инвесторов, чьи встречи и взаимоотношения редко выходят за рамки обсуждения различных тем в сфере бизнеса. Поэтому, подчеркнул он, нужно дать инвесторам возможность делиться опытом, обмениваться советами в рамках круглых столов и экономических форумов. 

Нателла Акаба
© Sputnik. Бадри Есиава
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Экономическая безопасность зарубежных инвесторов еще одна серьезная проблема, которая требует решительного вмешательства государства, считает Гогуа. По его мнению, в Абхазии необходимо создать инвестиционную полицию, которая существует во многих странах мира. 

"К примеру, у инвестора возникли какие-то проблемы, к кому он может обраться? Министерство экономики, ТПП, МВД – это не те структуры, которые должны этим заниматься, у них своих дел много.  Если создать отдельную структуру, которая занималась бы безопасностью и информированием инвесторов, думаю, что это было бы намного эффективнее", — отметил бизнесмен. 

По наблюдениям Сонера Гогуа, инвесторам комфортнее, когда государство, банк или местный предприниматель вкладывает часть собственных средств в общий бизнес, что дает гарантию заинтересованности партнеров в долгосрочном и прибыльном бизнесе.   

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