Тания: пятеро выпускников из Абхазии поедут учиться в МГИМО

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Амра Амичба. Пятеро выпускников средних общеобразовательных школ республики смогут поехать учиться в МГИМО по лимитам, предоставляемым Абхазии распоряжением президента Российской Федерации. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

На первой стадии абитуриентам необходимо написать заявление с указанием выбранного факультета (Международные экономические отношения, международная журналистика, международное право или международные отношения), предоставить копии внутреннего и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия и представить справку из школы об успеваемости за первое полугодие.

Вступительные экзамены пройдут в конце апреля — начале мая 2017 года. И будут они максимально прозрачными и справедливыми, заверил замминистра иностранных дел Абхазии. Никаких преференций для медалистов или победителей олимпиад не будет.

"Все сдают экзамены на абсолютно равных условиях, — подчеркнул Кан Тания. — Мы при родителях объясняем правила. На выполнение заданий отводится определенное время: на диктант по русскому языку — полтора часа, на профилирующие предметы, в зависимости от выбранного факультета — это может быть история России, обществознание, математика – два часа и на тестирование по английскому языку тоже два часа. После окончания родители заходят, мы раздаем ответы, и все вместе садимся, проверяем. И сразу же по окончании проверки озвучиваем оценки. И в случае, если абитуриент не согласен, он может оспорить свою оценку, мы проверяем, где может быть ошибка".

С 2009 года, когда Абхазии в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации ежегодно предоставляется пять мест на бюджетной основе для обучения абхазских граждан в МГИМО, уже 41 человек из республики стал его студентом. По словам Кана Тания, многие уже окончили бакалавриат, сейчас учатся в магистратуре, есть и те, кто учится в аспирантуре на бюджетной основе.

Замминистра заметил, что каждый год востребованность лимитов в МГИМО высокая. В прошлом году было 12 соискателей, в позапрошлом году 16 человек.