Квициния: фонд развития абхазского языка был ликвидирован

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Анжелика Бения. Государственный фонд развития абхазского языка был не реорганизован, а ликвидирован, сообщила на итоговой пресс-конференции бывший директор фонда Гунда Квициния.

"Фонд был расформирован, прекратил свое существование. Мы думали, фонд сделают отделом или структурным подразделением со своей бухгалтерией, бюджетом, программой, проектами, но фонд был не реорганизован, а ликвидирован", – сказала Квициния.

Государственный фонд развития абхазского языка был реорганизован с 1 января 2017 года посредством его присоединения к Государственному комитету Республики Абхазия по государственной языковой политике, сообщила она.

Из фонда сделано три отдела, без положения и без прав — отдел детской литературы, отдел переводов и отдел создания учебной литературы, по два специалиста в каждом отделе, объяснила Квициния.

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"В отделе художественной детской литературы не могут работать только два человека, потому как в проектах участвовали методисты, авторы, художники, редакторы и так далее. Сегодня нет ни названия, ни устава, ни положения, нет уже организации. Нам было сказано, что готовится для нас инструкция. Работа наша парализована. Как я понимаю, вместо работающего органа создан контролирующий, это эксперты и инспекторы. Кто будет заниматься делами, которыми занимался фонд, — это дубляж фильмов, разработка методик, издание методических пособий, учебников, аудио- и видеоматериалов?" – добавила Квициния.

Нужно было придумать более продуктивную форму сосуществования, считает бывший директор фонда, и продумать безболезненный переход.

"Расписана программа на 2017 год. Если комитет берет наш бюджет, он должен независимо от того, есть фонд или нет, оставить проекты. Мы ждем уже второй месяц. Нужно начать работу скорее, так как есть договоры с издательствами, с художниками и так далее. Мы просили просмотреть наши проекты, хотим работать вместе. Пусть скажут, что нам делать", – сказала Гунда Квициния.

С 2001 по 2003 годы Государственный фонд развития абхазского языка возглавляла Тали Джопуа. На посту руководителя фонда ее сменил Арда Ашуба. С 2005 года фонд возглавляла Гунда Квициния.

Государственный фонд развития абхазского языка занимался подготовкой и изданием методической литературы по абхазскому языку, детской художественной литературы, словарей, аудио- и видеопродукции для дошкольных и школьных учреждений.

Большое внимание в фонде уделяли методике обучения абхазскому языку зарубежной абхазской диаспоры, готовили преподавателей для абхазской диаспоры в Турции, впервые был издан турецко-абхазский словарь.