Бесплатный досуг с пользой для здоровья

Насколько популярна эта студия у молодежи, по каким направлениям проходят занятия, рассказала радио Sputnik Абхазия главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта столичной администрации Мадина Бганба.

Амра Амичба, Sputnik.

"Студии здоровья и активного отдыха" уже пять лет, и продолжает работать она исключительно по просьбе и заявкам молодежи. В студии открыты три направления: фитнесс-аэробика, при ней же есть тренажерный зал, а также бальные, спортивные танцы и кавказские танцы. Те, кто хочет заниматься танцами или спортом, имеют возможность попасть в эту студию. Возрастной ценз от 14 до 35 лет.

Идея создания проекта принадлежит сотрудникам комитета по вопросам молодежи и спорта. Инициаторы ставили перед собой цель дать молодежи возможность бесплатного посещения фитнес-центра и танцев.

Полную версию радиоинтервью с Мадиной Бганба слушайте здесь>>

"Мы хотели поддержать творческую молодежь, чтобы у них была возможность проводить досуг активно и с пользой. Студия очень востребована, — заметила главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта столичной администрации Мадина Бганба. — Начинали со школы танцев. Открыли ее как еще одно направление при комитете, и она просуществовала два года. И уже потом решили расширить этот проект и ввести еще фитнес-аэробику, потому что заявок, просьб было очень много. Мы пошли навстречу молодежи и сделали такой проект, который стал называться "Студия здоровья и активного отдыха"

По словам Мадины Бганба, желающих так много, что большой зал при комитете не вмещает всех.

"Группы достаточно большие, принимаем почти всех. Чтобы включить всех желающих, мы делаем списки, ставим в очередь, в порядке освобождения мест записываем их. Стараемся охватить всех желающих", — заметила Бганба.

В студии работает фитнес-инструктор Андрей Мамешин, кавказские танцы преподает Народная артистка Абхазии Майя Герзмава. Спортивные бальные танцы ведет Василий Феоктистов. Зарплату тренерам и педагогам платит комитет.

Помимо"Студии здоровья и активного отдыха", комитет реализует еще один благотворительный социальный проект.

"В рамках поддержки молодых малоимущих семей каждый год вывозим их, например, в "Аквалоо" (аквапарк в Сочи – ред.). Они имеют возможность двое суток отдохнуть абсолютно бесплатно. Там для них устраиваются различные соревнования, экскурсии. Отдых для молодых родителей и их детей", — сказала Мадина Бганба

У специалистов комитета много проектов и задумок, но Мадина Бганба не раскрыла их, подчеркнув, что на их воплощение необходимо еще найти источники финансирования.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>