Эмма Хварцкия: старые лифты нужно останавливать

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Более 200 лифтов в многоэтажках Сухума требуют срочной замены, об этом на радио Sputnik Абхазия рассказала замначальника Жилищного управления столицы Эмма Хварцкия.

Полную версию радиоинтервью с Эммой Хварцкия слушайте здесь>>

"Изношены 205 лифтов, которые надо останавливать. Но если мы остановим, то в городе паника будет", — сказала Хварцкия.

Всего, по словам замначальника Жилуправления, в замене нуждаются 350 лифтов из 425 стоящих на балансе организации. В 2017 году, отметила она, планируется замена около 50 лифтов.

"Все будет зависеть от того, как будут поступать средства по российской Инвестиционной программе", — уточнила она.

Также, продолжила Хварцкия, в текущем году будет завершена работа по оснащению лифтами 16-этажных столичных высоток.

"Первым долгом установим лифты в 16-этажных и 14-этажных домах. Остаются девятиэтажки, но они в основном сосредоточены в Новом районе. Турбазу мы почти заканчиваем. Думаю, что в 2017 году закончим там. В центре города тоже не так много. В основном работа необходима в Новом районе, в домах по улицам Адыгейская, Заречная", — рассказала Хварцкия.

По словам замначальника Жилищного управления Сухума Эммы Хварцкия, установка одного лифта в 16-этажном доме обходится в сумму до 3,5 миллионов рублей. Оборудовать лифтом один подъезд в 9-этажном доме стоит в пределах 2 миллионов рублей.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>