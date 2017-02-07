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Замена лифтового оборудования в жилом доме

Эмма Хварцкия: старые лифты нужно останавливать

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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Установка лифта в девятиэтажном доме обходится в два миллиона рублей, сказала в интервью Sputnik замначальника Жилищного управления Сухума Эмма Хварцкия.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Более 200 лифтов в многоэтажках Сухума требуют срочной замены, об этом на радио Sputnik Абхазия  рассказала замначальника Жилищного управления столицы Эмма Хварцкия.

Полную версию радиоинтервью с Эммой Хварцкия слушайте здесь>>

"Изношены 205 лифтов, которые надо останавливать. Но если мы остановим, то в городе паника будет", — сказала Хварцкия. 

Всего, по словам замначальника Жилуправления, в замене нуждаются 350 лифтов из 425 стоящих на балансе организации. В 2017 году, отметила она, планируется замена около 50 лифтов.   

"Все будет зависеть от того, как будут поступать средства по российской Инвестиционной программе", — уточнила она.

Сергей Матосян.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Также, продолжила Хварцкия, в текущем году будет завершена работа по оснащению лифтами 16-этажных столичных высоток. 

"Первым долгом установим лифты в 16-этажных и 14-этажных домах. Остаются девятиэтажки, но они в основном сосредоточены в Новом районе. Турбазу мы почти заканчиваем. Думаю, что в 2017 году закончим там. В центре города тоже не так много. В основном работа необходима в Новом районе, в домах по улицам Адыгейская, Заречная", — рассказала Хварцкия. 

По словам замначальника Жилищного управления Сухума Эммы Хварцкия, установка одного лифта в 16-этажном доме обходится в сумму до 3,5 миллионов рублей. Оборудовать лифтом один подъезд в 9-этажном доме стоит в пределах 2 миллионов рублей. 

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Теги:
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