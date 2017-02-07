Подачу воды остановят 8 февраля в Сухуме

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Амра Амичба. Подача питьевой воды будет прекращена 8 февраля с 00:00 до 18:00 часов. Об этом сообщает муниципальное унитарное предприятие Сухума "Водоканал".

В связи с капитальными ремонтными работами по улице 4 Марта отключат воду в центральной части города, на Старом поселке, в нагорной части города, в районах Маяка и ВИЭМа.

Главный инженер "Водоканала" Мераб Анкваб уточнил, что подача приостанавливается не из-за ремонтных работ "Водоканала".

"Фирма, выигравшая тендер по замене водопроводных труб, при укладке новых труб повредила старую чугунную по улице 4 Марта. Они профессионалы, но эта чугунная труба в земле лежит уже лет 70, хрупкая стала, экскаватор тронул и треснула. Хотели как лучше, но так получилось. Новую трубу завтра будут прокладывать", — заметил Анкваб.

В минувшую пятницу в столице отключали воду из-за ремонта на насосной станции. "После снега и морозов прокладку вырвало. Четыре задвижки нам пришлось поменять", — сказал главный инженер.

По его словам, в ближайшее время каких-либо плановых отключений по решению "Водоканала" не предусмотрено.



