Шалашаа: ректор Кварчия за сохранение традиционных агрокультур Абхазии

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Основной вклад Валерия Кварчия в экономическую науку Абхазии, это исследование проблем аграрной экономики, сказал корреспонденту Sputnik доктор экономических наук, профессор, член корреспондент Академии наук Абхазии, заведующий кафедрой "Госуправления и менеджмента" АГУ Заур Шалашаа.

"Это направление в экономике самое актуальное для Абхазии. Его принципиальный подход заключается в том, что в Абхазии необходимо сохранить традиционные культуры, которые позволяли успешно развиваться экономике республики в советский период. Это чаеводство, табаководство, эфирно-масличные растения. Абхазия обладает всеми климатическими условиями необходимые для развития этих культур", — добавил он.

По словам Шалашаа в своей последней книге, Кварчия обосновывает необходимость ускоренного восстановления традиционных культур, в том числе и цитрусоводство.

"Многие цитрусовые насаждения советского периода уже устарели и цитрусовые плантации нужно восстанавливать. Кроме того, овощеводство и животноводство отрасли экономики, которые необходимы Абхазии. Валерий Кварчия представил свои предложения в научную группу, которая разрабатывала "Стратегию социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", — сказал Шалашаа.

Предложения Валерия Кварчия были включены в стратегию, отметил Шалашаа. Кроме того, он подчеркнул, что у Валерия Кварчия подготовлена докторская диссертация посвященная проблемам экономики, организации и эффективности сельскохозяйственной продукции в Абхазии.

Экономист Валерий Кварчия родился 7 февраля 1947 году. Кандидат экономических наук, доцент, профессор, академик Международной академии информатизации при ООН, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Член Союза журналистов Абхазии, с 1991 года – член Международной конфедерации журналистских союзов. В 1980–1998 годах – преподаватель, заместитель декана, заведующий кафедрой экономики АГУ. С 1998 года – ректор Сухумского открытого института. Автор более 120 научных работ, в том числе 12 монографий, научных статей и учебников.