Гогия: 80% избирательных участков готовы к парламентским выборам

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 80% избирательных участков оборудованы и готовы для проведения выборов в Парламент, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на встрече в Общественной палате.

"Что касается избирательных кабинок, они утверждены. Есть нормы, где описаны обязательные условия, какими они должны быть. Одна сторона должна быть открыта, две стороны закрыты так, чтобы голосующий имел возможность проголосовать тайно. Тайность голосования обязательно учтена", — добавил он.

По Абхазии расположено 152 избирательных участка, сообщил глава ЦИК.

"Конечно, надо будет продумать вопрос и приобретать разборные кабинки, которые могли бы храниться и использоваться по несколько раз, а не каждый раз изготавливать их из полотна. Это огромная проблема, которую мы планируем в межсезонье продумать и представить свои предложения", — подчеркнул Гогия.

По словам Гогия, штампы в паспорте, свидетельствующие о том, что гражданин проголосовал, отменены.

"С принятием решения о выдаче новых паспортов международного образца, не предусматривающих каких-либо штампов в паспорте, они отменены, однако маркеры остаются", — заявил он.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.