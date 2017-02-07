Начальником УВД Сухума назначен Рустам Мархолия

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. На должность начальника Управления внутренних дел по городу Сухум депутатами городского Собрания был назначен Рустам Мархолия во вторник 7 февраля.

Заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия отметил, что за годы службы Рустам Мархолия зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный руководитель, с которым у администрации города налажено взаимодействие.

"Безусловно, существуют проблемы объективного характера, которые затрудняют наше взаимодействие, но они носят системный характер, проблемы стоят не только в столице, но и по всей стране. Тем не менее, могу сказать, что Рустам Мархолия всегда оперативно реагирует на поставленные задачи", — подчеркнул Кварчия.

По словам председателя Сухумского Собрания Константина Пилия, Рустам Мархолия работает в органах внутренних дел более 17 лет, и за это время был поощрен 22 раза. Он так же обратил внимание депутатов на то, что новый начальник Управления внутренних дел по городу Сухум отличается отзывчивостью и оперативностью.

Рустам Мархолия родился в селе Аацы Гудаусткого района в 1982 году, в системе внутренних дел Абхазии работает с 1999 года. Исполнял обязанности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Абхазии, а в сентябре 2016 года был назначен и.о. начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.



