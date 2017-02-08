Железный сюрприз: дверная петля к обеду

"Вещдок"

Автор снимка в Facebook Аида Аршба рассказала, что ее подруга купила буханку хлеба в одной из булочных центрального рынка 1 февраля 2017 года. Она даже не подозревала, какой неприятный сюрприз ее ожидает.

© Sputnik / Илона Хварцкия Инесса Аршба: я сменила профессию угольщика на пекаря

"Разрезав хлеб, моя подруга нашла в нем старую дверную петлю, чем, естественно, была шокирована. Она позвонила мне, и на следующий день мы вместе пошли в тот магазин, где продавщица нам сказала, что точно не знает, из какой именно пекарни доставили этот хлеб, так как у нее несколько поставщиков", — рассказала Аида.

По словам продавца, добавила девушка, магазин ежедневно обеспечивают хлебом три сухумские пекарни. Реализатор попросила девушек оставить дверную петлю, чтоб предъявить ее поставщикам.

Девушка призналась, что расстроена тем, что эту информацию многие восприняли как провокацию.

"Я сотрудник банка и к пекарням никакого отношения не имею, чтобы провоцировать скандал в этом бизнесе. Я, как потребитель, обеспокоена тем, что в еду могут попасть инородные предметы, это неприятно», — с досадой выразила свое отношение к комментариям в социальной сети Аида Аршба.

фото Аиды Аршба из сети Facebook Фото петли, обнаруженной в хлебе

Происки и анализ

Булочная на центральном рынке, где был куплен хлеб, к четырем часам дня была закрыта, и поговорить лично с продавцом той злополучной буханки не удалось, но свое мнение по поводу неприятного инцидента, выразили ее коллеги.

Они рассказали, что определить, из какой именно пекарни доставили хлеб, было бы возможным, если покупатель принес не только петлю, но и сам хлеб.

"Мы наблюдали эту ситуацию. Девушки принесли петлю и сказали, что нашли ее в хлебе, но саму буханку не принесли. Где доказательства того, что это было найдено именно в хлебе?" — задали встречный вопрос продавщицы.

Женщины не исключают, что дверная петля могла попасть в хлеб в пекарне, но неслучайно. По их мнению, кто-то мог специально подложить ее, чтоб подорвать доверие к конкурентам.

Вероятность того, что такой предмет вообще мог попасть в хлеб и тем более по вине производителя, исключают и работники одной из сухумских пекарен. В подтверждение своих слов они наглядно продемонстрировали корреспонденту Sputnik весь технологический процесс. У пекаря Мурата нет версии, как дверная петля случайно могла оказаться в хлебе.

© Sputnik / Илона Хварцкия Как рождается хлеб 10

"Даже, если это железо было в мешке с мукой, оно не смогло бы пролезть через сеялку, которая просеивает муку. Уже очищенная мука отправляется в тестомешалку, откуда готовую смесь вручную разделяют на порции", — объяснил Мурат.

Каждый опытный пекарь, продолжил он, может руками определить, сколько именно теста ему нужно взять из общего чана для взвешивания. Каждый кусок должен весить от 700 до 750 граммов, и если масса превышает стандартный вес теста, то это обязательно вызовет подозрение.

"Допустим, даже на это не обратили внимания, но во время закатывания теста по формам, посторонние предметы, особенно, если это железо, не обнаружить невозможно", — заверил пекарь.

По мнению работников пекарни, дверная петля могла попасть в хлеб только умышленно.

Историю о хлебе с железным «сюрпризом» в интернете прочли и сотрудники Госстандарта Абхазии. Глава ведомства Ахра Пачкория солидарен с мнением продавцов и пекарей, что случайно такой предмет попасть в еду не мог.

"После того, как мы прочли об этом в интернете, инспекторы Госстандарта провели проверку на трех пекарнях, откуда ежедневно поставляется хлеб в магазины центрального рынка. Взяли образцы продукции и провели физико-химические анализы", — рассказал Пачкория.

По его словам, все три образца хлеба соответствуют стандартам республики, а ту злополучную петлю могли специально подложить в пекарне, но в какой именно, уже узнать невозможно.



