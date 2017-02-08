Цахнакия назначен главным врачом Республиканской больницы

СУХУМ, 8 фев — Sputnik, Роберт Джопуа. Главным врачом Республиканской больницы Кабинет Министров Абхазии назначил Тамаза Цахнакия.

"Цахнакия занимал должность первого замминистра здравоохранения, он оставил эту должность и будет руководить Республиканской больницей", — сказал министр здравоохранения Андзор Гоов.

За назначение Цахнакия главврачом Республиканской больницы Кабмин проголосовал единогласно.

Первый заместитель министра здравоохранения Тамаз Цахнакия освобожден Кабинетом Министров от должности по собственному желанию в среду 8 февраля в связи с переходом на другую работу.

Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия был назначен первым заместителем министра здравоохранения Абхазии в апреле 2011 года.