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Замминистра минздрава Тамаз Цахнакия

Цахнакия назначен главным врачом Республиканской больницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Кабинета Министров состоялось в Сухуме в среду 8 февраля.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik, Роберт Джопуа. Главным врачом Республиканской больницы Кабинет Министров Абхазии назначил Тамаза Цахнакия.

"Цахнакия занимал должность первого замминистра здравоохранения, он оставил эту должность и будет руководить Республиканской больницей", — сказал министр здравоохранения Андзор Гоов. 

За назначение Цахнакия главврачом Республиканской больницы Кабмин проголосовал единогласно. 

Первый заместитель министра здравоохранения Тамаз Цахнакия освобожден Кабинетом Министров от должности по собственному желанию в среду 8 февраля в связи с переходом на другую работу.

Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия был назначен первым заместителем министра здравоохранения Абхазии в апреле 2011 года.

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