Лепехин: только партии должны участвовать в парламентских выборах

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В выборах в Парламент Абхазии должны участвовать только политические партии, сказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью Sputnik Абхазия.

"Демократия предполагает, что любому желающему можно выдвигаться в любой орган власти, но какую ответственность несут люди, которые выдвигаются группой друзей или родственников? Когда кандидаты выдвигаются от политической партии, это публичный и открытый механизм", — добавил он.

Среди преимуществ выдвижения кандидатов в Парламент политическими партиями Лепехин назвал открытость выдвижения, понимание у избирателей: кто и кого выдвигает.

"Внутри партий традиционно имеется специализация: кто-то готовит законопроекты — юристы, есть управленцы — будущие министры, кто-то выступает на телевидении — публичные политики, и их выступления нацелены на избирателей. Словом, внутри партий формируется иерархия кандидатов, и на передний план постепенно выдвигаются те, кто, с профессиональной точки зрения, лучше подходит на те или иные роли в Парламенте или правительстве. Таким образом, вероятность того, что в органе законодательной власти окажутся случайные люди, минимизируется. Партия, которая продвинула тех или иных кандидатов, в конечном счете отвечает за них, а инициативная группа как может отвечать за кандидата?" — отметил он.

© Sputnik. Михаил Мокрушин Лепехин: Абхазия должна быть сильной президентской республикой

Инициативная группа — это субъект, который отсутствует в законодательном поле и никак не регламентирован, но в реальности он становится ключевым субъектом выборов, считает эксперт.

"Мы помним, какие события были в Абхазии — летом референдум, который не удался, и декабрьские события. Это все — следствие неоформленности партийной системы. Люди стихийно собираются, предъявляют требования власти. Но зачем тогда нужен Парламент и выборы, если можно принимать решения, собравшись на улице и громко представив свои требования, заставить власть уйти в отставку или поменять состав правительства?" — подчеркнул эксперт.

За последнее время не было развития политической системы в Абхазии, напротив, она расстроилась вследствие излишней мягкости власти, уверен Лепехин.

"Вследствие этого выборы приобрели «закрытый» характер, и теперь неизвестно — сможет ли ЦИК как-то проконтролировать и тех, кто выдвинулся, и тех, кто будет избран, нарушив требования закона, например, скрыв судимость, и что ЦИК сможет сделать с такими депутатами", — отметил политолог.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.