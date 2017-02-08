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Урна с бюллетенями на избирательном участке

Лепехин: оппозиция может победить в парламентских выборах в Абхазии

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (13)
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Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин рассказал Sputnik Абхазия об особенностях выборного процесса в странах Кавказа.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. По результатам парламентских выборов в Абхазии, оппозиционные силы могу взять большинство мест в Парламенте, сказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью Sputnik Абхазия.

"Поскольку оппозиция набирает силу, она будет вести активную кампанию на грани фола, поскольку сегодня у ЦИК и Парламента нет полномочий призвать к ответу нарушителей избирательного законодательства. Если оппозиция победит на выборах, это может привести к запуску процедуры импичмента президента в обозримом будущем. Это может привести  также к переформатированию всей политической системы с последующими новыми политическими катаклизмами", — добавил он.

Эксперт считает, что в случае, если явка избирателей будет низкой на парламентских выборах, и они будут считаться несостоявшимися, то было бы правильно, если бы Парламент Абхазии учел негативный опыт и принял поправки в выборное законодательство, в соответствии с которыми в выборах могут принимать участие только политические партии.

Владимир Лепехин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лепехин: только партии должны участвовать в парламентских выборах

"Политические партии в Абхазии сейчас не очень популярны, но политический процесс должен происходить только через политические партии, а принятие решений только через Парламент, выборы же — это ключевой элемент демократии как волеизъявление всего народа, а не только какой-то его отдельной активной части", — сказал Лепехин. 

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (13)

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