Лепехин: многие баллотируются в Парламент Абхазии от безысходности

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Многие баллотируются в Парламент Абхазии от безысходности, сказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью Sputnik Абхазия.

"Например, могут идти на зарплату или в надежде на то, что дадут машину или другие привилегии. Не случайно некоторые журналисты и общественники внесли предложения о том, чтобы депутаты несли ответственность за свою работу в Парламенте. По сути, это реакция на то, что некоторые кандидаты, и в особенности молодежь, идут в Парламент не для того, чтобы приносить пользу стране, а чтобы самому куда-то приткнуться", — добавил он.

С точки зрения эксперта, для долгосрочной перспективы политической системы Абхазии было бы лучше, если бы выборы не состоялись в таком "закрытом" режиме.

"Нужно сделать процесс избрания более открытым", — подчеркнул Лепехин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лепехин: только партии должны участвовать в парламентских выборах

Владимир Лепехин считает, что рано или поздно Абхазия придет к тому, что выборы в Парламент будут проходить только по партийным спискам. Это позволит создать стабильную политическую ситуацию в стране, уверен он. И для этого нужно повышать политическую культуру граждан Абхазии, что налагает особую ответственность и на журналистов.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.