Sputnik, Анжелика Бения.

Зоя Джинджолия занимается станковой графикой в технике линогравюры, участвует во всех выставках Союза художников Республики Абхазия. Ее работами иллюстрировано более 300 книг. Сегодня график празднует свой юбилей – 80 лет.

– В пожилом возрасте лучше не поздравлять, сразу вспоминаешь, что ближе к смерти. Ну, 80 лет… Как я себя чувствую в этом возрасте? Усталость есть, но душа не дает сидеть на месте, она приказывает идти вперед, вот это и держит меня, – сказала именинница.

– Молодые ведь заряжают энергией? – спросила художницу министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

– Я так их заряжаю! – заявила юбилярша, и за столом раздался дружный громкий смех.

– Энергию, значит, нужно брать у вас! – добавила Арсалия.

– А мы и берем, – ответил скульптор Виталий Джения.

Джинджолия, преподаватель с пятидесятилетним стажем, воспитала плеяду состоявшихся, известных художников. Она и сегодня преподает на кафедре изобразительного искусства в Абхазском государственном университете и Сухумском художественном училище.

Свой день рождения Джинджолия планировала провести со студентами, но вызвали в Министерство культуры. "Сорвали занятия", — иронично заметила Эльвира Арсалия.

"Сейчас студенты какие-то другие. Тогда молодые много думали об искусстве, много рисовали, знали, интересовались. Сейчас смотрят — и какие-то пустые глаза", – посетовала художница.

– Какого студента вы запомнили за всю свою практику? – поинтересовалась министр.

– В каждом выпуске есть такие студенты. Очень талантливым был Рауль Джикирба, он погиб, учился у меня. Его работы я забирала себе, но во время войны все потерялось.

Зоя Джинджолия родилась 8 февраля 1937 года в селе Пакуаш Очамчырского района. Окончила отделение графики Тбилисской государственной академии художеств. Член Союза художников СССР и Республики Абхазия.

Работы Джинджолия хранятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии и в частных зарубежных галереях.