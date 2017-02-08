Пять категорий виз вместо двух будет выдавать Абхазия

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Количество категорий виз увеличено до пяти постановлением Кабинета Министров Абхазии в среду 8 февраля.

По словам заместителя министра иностранных дел Абхазии Кана Тания, проект постановления был принят в соответствии с законом "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия".

"В данном проекте постановления будет предусмотрено пять категорий виз — это дипломатическая, служебная, обыкновенная, транзитная и виза временно проживающего лица", — сказал Тания.

На данный момент, отметил замминистра, выдаются визы двух типов — это обыкновенные рабочие и частные визы.

© Sputnik. Томас Тхайцук Абхазская виза: за и против

Тания также подчеркнул, что согласно принятому постановлению обыкновенные рабочие визы будут выдаваться Государственной миграционной службой Абхазии.

"Все взимаемые пошлины и сборы в полном объеме идут в государственный бюджет. За 2016 года МИД Абхазии перечислил около 23 миллионов рублей", — сказал Кан Тания.

На заседании Кабинета Министров была также утверждена структура Министерства иностранных дел Абхазии. В нее вошли центральный аппарат МИДа, посольства Абхазии в России, Венесуэле и Южной Осетии. Также МИД республики представлен тремя полномочными представительствами: в Приднестровской Молдавской республике, Турции и Германии.