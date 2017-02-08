СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Амра Амичба. Ложным назвал представление об онкологическом диагнозе как о смертельном приговоре главный врач Национального онкоцентра Абхазии Лев Аргун.

"При первых двух стадиях при радикальном лечении все это лечится", — подчеркнул Лев Аргун.

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По его словам, необходимо своевременно проходить профилактические осмотры. С этой же целью бригада врачей Национального онкологического центра выезжала в районы при всеобщей диспансеризации.

"Посылаем бригады, а люди не являются туда. Если что-то беспокоит, не будьте безразличны к своему здоровью, — призвал главный онколог страны. — Основная задача проведения всеобщей диспансеризации — профилактические осмотры. Санитарная культура - это не просто так".

© Sputnik. Варвара Гертье Онколог: статистика раковых заболеваний в Абхазии растет

При этом, по наблюдениям Аргун, население республики не доверяет местным врачам, предпочитая выезжать на лечение за границу.

"Психологию надо менять, и я думаю, это возможно сделать. Примерно в 20 процентах случаев (самостоятельно, или по рекомендации наших врачей, но в большей степени самостоятельно), если заподозрили нашу патологию, больные выезжают за пределы республики. Однако у нас созданы все условия", — подчеркнул Аргун.

Онколог отметил, что при профилактических осмотрах, без рентгена выявляются до 12 процентов онкологических заболеваний. В Абхазии такой статистики нет, потому что люди не приходят на осмотр, тогда как врачи основных клинических специальностей даже без анамнеза поймут, что с человеком что-то неблагополучно.