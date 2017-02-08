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Врач в больничной палате

Аргун: онкология не смертельный приговор

© Fotolia/ Edwardolive
В Абхазии
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О профилактике онкологических заболеваний рассказал на радио Sputnik Абхазия главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Амра Амичба. Ложным назвал представление об онкологическом диагнозе как о смертельном приговоре главный врач Национального онкоцентра Абхазии Лев Аргун.  

"При первых двух стадиях при радикальном лечении все это лечится", — подчеркнул Лев Аргун. 

Подробнее об этом слушайте в радиоинтервью здесь >>

По его словам, необходимо своевременно проходить профилактические осмотры. С этой же целью бригада врачей Национального онкологического центра выезжала в районы при всеобщей диспансеризации.

"Посылаем бригады, а люди не являются туда. Если что-то беспокоит, не будьте безразличны к своему здоровью, — призвал главный онколог страны. — Основная задача проведения всеобщей диспансеризации — профилактические осмотры. Санитарная культура  - это не просто так". 

Операция по удалению злокачественной опухоли
© Sputnik. Варвара Гертье
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При этом, по наблюдениям Аргун, население республики не доверяет местным врачам, предпочитая выезжать на лечение за границу.  

"Психологию надо менять, и я думаю, это возможно сделать. Примерно в 20 процентах случаев (самостоятельно, или по рекомендации наших врачей, но в большей степени самостоятельно), если заподозрили нашу патологию, больные выезжают за пределы республики. Однако у нас созданы все условия", — подчеркнул Аргун.

Онколог отметил, что при профилактических осмотрах, без рентгена выявляются до 12 процентов онкологических заболеваний. В Абхазии такой статистики нет, потому что люди не приходят  на осмотр, тогда как врачи основных клинических специальностей даже без анамнеза поймут, что с человеком что-то неблагополучно. 

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