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Метеорологи: Абхазия по-прежнему в теплом секторе циклона

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (437)
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Синоптики Абхазии прогнозируют переменную облачность в четверг 9 февраля.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что в четверг 9 февраля, в первой половине дня, территория Абхазии будет находиться в теплом секторе циклона. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Во второй половине — в результате смены воздушных масс местами возможен небольшой дождь. 

Ночью температура воздуха опустится до +7˚С, в дневное время столбик термометра поднимется до +13˚С.

Атмосферное давление пониженное, 762 миллиметра ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.    

Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет умеренным.  

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью +8˚С,  днем +12˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (437)

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