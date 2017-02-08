Метеорологи: Абхазия по-прежнему в теплом секторе циклона

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что в четверг 9 февраля, в первой половине дня, территория Абхазии будет находиться в теплом секторе циклона. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Во второй половине — в результате смены воздушных масс местами возможен небольшой дождь.
Ночью температура воздуха опустится до +7˚С, в дневное время столбик термометра поднимется до +13˚С.
Атмосферное давление пониженное, 762 миллиметра ртутного столба, будет повышаться.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет умеренным.
Влажность воздуха высокая, 60-80%.
В Сухуме температура воздуха ночью +8˚С, днем +12˚С.