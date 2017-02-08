Жюль Верн: роман с Абхазией

По статистике, книги Жюля Верна занимают второе место в мире по читаемости после Агаты Кристи. Создавая серию романов «"Необычайные путешествия", автор поставил себе задачу описать всю планету во всем ее многообразии. Его герои пересекали океаны, погружались на дно морское, доходили до Южного и Северного полюсов и даже летали на Луну, подспудно посещая самые отдаленные уголки земли.

"Оставив позади себя симпатичный поселок Келасури, расположенный в тенистой долине одноименной речки, путешественники пересекли Кодори в двадцати семи верстах от Сухум-Кале. Карета поехала затем вдоль зарослей высокого строевого леса. Чем не настоящие девственные тропики — со спутанными лианами и густыми кустарниками… чем не дебри Америки, перенесенные на побережье Черного моря!"

Это фрагмент из романа "Упрямец Керабан" 1883 года, герои которого путешествуют по Кавказу.

Любое путешествие в его книгах должно быть оригинальным, решил автор, задумывая "Необычайные путешествия". Если во многих книгах необычными были технические новинки или фантастический антураж, то здесь оригинальность создает абсурдность происходящего.

Голландский торговец табаком ван Миттен со своим слугой приезжает в Турцию к поставщику Керабану. Турок невероятно упрям и отказывается платить копеечный налог, введенный правительством на лодки, пересекающие Босфор. Вместе со своими гостями ради принципа он решает объехать Черное море вокруг, чтобы попасть в Стамбул.

Герои едут через Болгарию, Румынию, Крым, Кубань, Абхазию, Грузию. Параллельно развивается любовная линия племянника Керабана Ахмета, который решил в Одессе жениться на дочери банкира. Другой турок также положил глаз на девушку и поручил слугам похитить ее для своего гарема.

"Упрямец Керабан" не относится к лучшим и известным произведениям Жюля Верна. На русском языке он издавался в 1906, 1927 и 1930 годах. Потом был надолго забыт и вновь напечатан в России лишь в 1993 году.

На Абхазию приходится семнадцатая глава книги. Здесь не происходит никакого действия. В Румынии герои застревали в болоте и отбивались от стада диких кабанов. В Одессе влюбленные боролись за девушку. Абхазию же герои просто проезжают, любуясь природой.

"В полдень, через шесть лье пути, уже Пицунда предоставила им сменных лошадей. Там ван Миттен получил возможность в течение получаса любоваться церковью, в которой была резиденция древних патриархов Западного Кавказа…Несомненно, это один из самых интересных памятников византийского периода шестого века нашей эры".

Роман слабый и затянутый, захватывающие приключения и удачные шутки героев можно пересчитать по пальцам. Ценность он представляет больше в историческом плане. По нему можно представить, что в девятнадцатом веке знали об Абхазии европейцы.

Сам Жюль Верн на территории Российской империи не был, очень хотел, но не случилось. Сначала ему помешал шторм, а затем – травма, сделавшая писателя домоседом. Он пользовался книгами, газетами и журналами. В его архиве сохранилось более двадцати тысяч журналов с выписками сведений по всем областям знания. Такую объемную картотеку сложно даже представить.

© Sputnik. РИА Новости Сухумский балкон Чехова

Книги Жюля Верна из-за такого объема самых разнообразных сведений пестрят ошибками. Не обошлось без них и в абхазской эпопее турка Керабана. Вот, к примеру. «Жители Абхазии только-только начинают становиться собственниками земли, до того полностью принадлежавшей правившим князьям из персидской династии. Поэтому местные жители еще полудики, едва представляют себе идеи времени, не имеют письменного языка и разговаривают на диалекте, который соседи не понимают, так как он настолько беден, что в нем нет слов для выражения даже самых элементарных понятий».

Возможно, неполнота сведений об Абхазии и помешала Жюлю Верну придумать что-то захватывающее для героев на этой территории. В описании преобладают сведения о природе и совсем кратко и обрывочно о Кавказской войне, жизни и быте абхазского народа.

Кстати, впоследствии роман про упрямого турка писатель переработал в пьесу, и она шла во французских театрах. Из этой постановки зрители узнавали о далекой и экзотичной и совсем неизвестной на тот момент в Европе Абхазии.