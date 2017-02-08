Россотрудничество завершит прием документов в российские вузы 15 февраля

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Учащиеся выпускных классов школ Абхазии должны подать комплект документов на поступление в Российские вузы до 15 февраля, сказал помощник руководителя Представительства Россотруничества в Абхазии Евгений Павлов на встрече с абхазскими школьниками.

"Необходимо заполнить электронную анкету на сайте нашей организации, заполнить паспортные данные и представить копию самого паспорта. Этих документов нам достаточно для того, чтобы вы приняли участие в отборе", — рассказал Павлов.

Евгений Павлов добавил, что остальные необходимые документы, на составление которых обычно уходит много времени, выпускники могут подать уже после сдачи экзаменов.

Отбор абитуриентов будет проходить в два этапа. На первом Россотрудничество в Абхазии отберет школьников, показавших наивысший результат по русскому языку и специальности. Второй этап проведут учебные заведения.

По словам Павлова, в случае, если все шесть вузов откажут, то Министерство образования России самостоятельно определит образовательное учреждение, и это решение не подлежит изменению.

Немного сложнее придется выпускникам при поступлении на творческие специальности в российские вузы по программе Россотрудничества.

"После того как вы пройдете отбор у нас, вам необходимо доказать свою творческую состоятельность в тех вузах, которые вы укажете. Для того чтобы узнать, в какой именно форме это будет проходить, нужно связаться с ними", — объяснил Павлов.

Возможно, подчеркнул он, эта процедура будет проходить в электронной форме, или же выпускникам придется ехать туда.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.