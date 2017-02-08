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Лаборатория. Архивное фото.

Россотрудничество: самый жесткий конкурс на квоты мединститутов России

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
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Представительство Россотрудничества в Абхазии провело встречу с потенциальными абитуриентами российских вузов в День русской науки в среду 8 февраля.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Всего выделено 18 квот на поступление в мединституты России для абитуриентов из Абхазии, об этом сообщил абхазским выпускникам консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов в среду 8 февраля.

Прием документов от абитуриентов
© Sputnik. Александр Алпаткин
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"Из 18 выделенных мест в области здравоохранения — 4 на ординатуру, среднепрофессиональное образование —  одно место и 13 на специалитет, поэтому конкурс будет очень жесткий", — подчеркнул Кононов. 

Дмитрий Кононов добавил, что к 8 февраля 2017 года в Россотрудничество поступило 320 заявок, половина из которых уже направлена на проверку. 

Руководитель центра по набору иностранных студентов Южного федерального университета Ирина Савченкова рассказала потенциальным абитуриентам о том, как можно поступить в их вуз. 

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.

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