Россотрудничество: самый жесткий конкурс на квоты мединститутов России

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Всего выделено 18 квот на поступление в мединституты России для абитуриентов из Абхазии, об этом сообщил абхазским выпускникам консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов в среду 8 февраля.

© Sputnik. Александр Алпаткин Россотрудничество завершит прием документов в российские вузы 15 февраля

"Из 18 выделенных мест в области здравоохранения — 4 на ординатуру, среднепрофессиональное образование — одно место и 13 на специалитет, поэтому конкурс будет очень жесткий", — подчеркнул Кононов.

Дмитрий Кононов добавил, что к 8 февраля 2017 года в Россотрудничество поступило 320 заявок, половина из которых уже направлена на проверку.

Руководитель центра по набору иностранных студентов Южного федерального университета Ирина Савченкова рассказала потенциальным абитуриентам о том, как можно поступить в их вуз.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству открылось в Сухуме 18 декабря 2009 года.