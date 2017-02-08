Медицинские кабинеты появятся в школах Сухума

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумские школы будут оборудованы медицинскими кабинетами, сказала корреспонденту Sputnik заместитель главы администрации Сухума Лейла Дзыба.

"Распоряжением главы администрации Сухума выделены средства для оборудования каждой столичной школы медицинским кабинетом. Медицинские кабинеты при школах были только в довоенное время", — добавила она.

Замглавы столичной администрации сообщила, что во всех столичных школах пройдет программа "Мой выбор — здоровье".

"Это совместное мероприятие, которое организовано совместно Управлением здравоохранения и Управлением образования Сухума. К проекту будут привлекаться специалисты сухумского Наркологического диспансера, которые смогу прочесть лекции в школах о вреде наркомании, табакокурения", — добавила она.

Лейла Дзыба рассказала о том, что администрация Сухума уделяет большое внимание развитию спорта.

"Сегодня у нас было совещание, и глава администрации сказал, что будут ремонтироваться спортзалы в школах", — подчеркнула она.

В Сухуме 15 школ, в которых учатся более семи с половиной тысяч детей.