Рождение сверхмалых: недоношенные дети в Абхазии

О том, что необходимо Абхазии, чтобы недоношенные дети не рождались за границей, корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением ткуарчалской районной больницы Элисо Кварчия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Полкило надежды

"Абхазия — государство молодое, и у нас много проблем, — говорит заведующая акушерско-гинекологическим отделением ткуарчалской районной больницы Элисо Кварчия. – В республике большая проблема со стационарной педиатрией и совсем уж плохо с неонатологией (медицина новорожденных – ред.)".

По словам Кварчия, причины этого нужно искать в советском времени.

"В Советском Союзе была слабая педиатрия, — уверена врач. — Был такой анекдот. Разговаривают два человека: гражданин СССР и гражданин США.

— У нас медицина бесплатная, — говорит советский человек.

— Ну, такая, как у вас, и у нас бесплатная, — отвечает американец.

У советской медицины были сильные стороны: хирургия, нейрохирургия, кардиология, но педиатрия была слабым звеном. Так оно сейчас и продолжается".

Как рассказывает Кварчия, сейчас в мире спасают детей даже весом 500 граммов. В Абхазии технологии позволяют выходить ребенка от 1,5 килограммов.

"Когда я начинала акушерскую практику, родами считалось разрешение от беременности не раньше, чем на двадцать восьмой неделе (6,5 месяцев - ред.), — говорит Элисо Кварчия. – Сейчас ребенок, появившийся на двадцать второй неделе (5 месяцев – ред.), — это тоже роды. Так же и по весу, раньше младенец меньше килограмма считался выкидышем. Вероятность выходить его была мала".

Сейчас, по словам заведующей, врачи предпочитают технологии продления сложных беременностей.

"Современные препараты позволяют продлевать беременность на 1-2 месяца, пока ребенок не наберет вес хотя бы до 2,5 килограммов, — рассказывает Кварчия. – В восьмидесятых годах, когда я только начинала, такие лекарства были редкостью, их приходилось возить из-за рубежа через тех, кто имел возможность ездить в загранкомандировки".

"Грудничковое отделение"

"Абхазии необходимо в рамках программы оптимизации здравоохранения создать стационарное "грудничковое отделение", - говорит Кварчия. – Поликлиники ведут детей, но хорошего стационара нет. Кроме того, нужно отделение выхаживания второй очереди, занимающееся недоношенными младенцами. На базе чего их создавать, — в Республиканской больнице или в роддоме, — значения не имеет. Как вариант, нужна санитарная авиация, чтобы в экстренных случаях роженицу можно было быстро доставить по воздуху в российскую клинику".

Причем, проблема может возникнуть не только с недоношенными детьми.

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"В молодости я часто бывала, как это жутко не звучит, на вскрытиях младенцев, — рассказывает врач. — Вот вам противоположный случай, связанный не с недоношенным, а, наоборот, с большим ребенком, весом 4,5 килограмма. У мамы первая беременность, решила рожать сама. Ребенок получил травмы во время родов. У него было небольшое кровоизлияние в мозг. Он умер. В мозжечке обнаружили сгусток крови в три миллилитра. Сейчас такого ребенка можно спасти, при должном уходе, имея необходимые препараты. Если все сделать правильно, кровоизлияние рассосется".

Как говорит Элисо Кварчия, в Абхазии также необходимо обязательное патологоанатомическое вскрытие. Особенно это касается умерших новорожденных детей.

"По поводу грудничков, без вскрытия мы можем только предполагать причины смерти, — рассказывает врач. – Это вызывает домыслы, поиски виноватых, но без точной причины смерти невозможно конкретно говорить о чем-то".

По мнению Кварчия, приглашать патологоанатома в случаях детских смертей лучше из России. Это должен быть профессионал высокого уровня, для которого в Абхазии из-за малого населения просто нет достаточного количества сложных случаев, требующих пристального внимания.

Элисо Кварчия считает, что "грудничковое отделение" и отделение выхаживания второй очереди в Абхазии – объекты очень затратные, но нужные.

"Помимо того, что оборудование такого отделения стоит дорого, у нас проблема с узкопрофильными специалистами, — констатирует завотделением. — Их придется приглашать из России и постепенно готовить своих".

Учитывая, что в республике по статистике всего две тысячи родов в год, сильно загружены такие врачи не будут, считает она.

© Sputnik. Павел Лисицын Найти ребенка в капусте и найти "капусту" на ребенка

"Людям, далеким от акушерства, покажется расточительством платить человеку, который не так много работает, но нагружать таких специалистов другими обязанностями нельзя, – считает Кварчия. — Нужно лишь помнить, что они спасают жизни детей".

Запрет абортов

Элисо Кварчия признается, что она за запрет абортов.

"Это действительно может повысить демографию республики, — говорит Кварчия. – Не все поедут делать аборт за границу, тем более из сельской местности, где уровень жизни в разы ниже, чем в Сухуме".

При этом врач считает, что одним запретом абортов не обойтись. Хорошо, что появились выплаты по сто тысяч рублей за третьего и последующего ребенка, но этого мало. Абхазия должна создать систему, в которой любая помощь роженице могла быть оказана в республике без выезда за рубеж.

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