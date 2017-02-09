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Рейд в акватории Абхазии.

Турецких браконьеров выявили в Абхазии

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Совместный рейд по проверке рыболовецких судов в акватории Гагры и Пицунды провели ФСБ России, СГБ Абхазии и Госкомитет по экологии Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Два турецких рыболовецких судна обнаружены в акватории Абхазии в результате совместного российско-абхазского рейда, сообщается в пресс-релизе Погрануправления ФСБ России в Абхазии. 

Как говорится в документе, турецкие суда "Акерко-1" и "Бафрали-3" вели промысел в закрытом районе.

Капитану "Акерко-1" выписано предупреждение, а судну "Бафрали-3" запретили промысел  до окончания разбирательства, которое ведет Госкомитет по экологии Абхазии.

Совместные рейды Погрануправления ФСБ России в Абхазии, СГБ Республики Абхазия, Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии и Госинспекции по маломерным судам регулярно проводятся по соглашению "О взаимных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия", подписанному президентами России и Абхазии в 2009 году. 


Теги:
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