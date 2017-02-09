Турецких браконьеров выявили в Абхазии

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Два турецких рыболовецких судна обнаружены в акватории Абхазии в результате совместного российско-абхазского рейда, сообщается в пресс-релизе Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Как говорится в документе, турецкие суда "Акерко-1" и "Бафрали-3" вели промысел в закрытом районе.

Капитану "Акерко-1" выписано предупреждение, а судну "Бафрали-3" запретили промысел до окончания разбирательства, которое ведет Госкомитет по экологии Абхазии.

Совместные рейды Погрануправления ФСБ России в Абхазии, СГБ Республики Абхазия, Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии и Госинспекции по маломерным судам регулярно проводятся по соглашению "О взаимных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия", подписанному президентами России и Абхазии в 2009 году.



