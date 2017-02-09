Премьер Абхазии встретился с координатором ООН

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц встретился с постоянным координатором ООН Нилсоном Скоттом в четверг 9 февраля.

"Мы готовы продолжить обсуждение дальнейшего развития ваших программ, которые реализуются в Абхазии, готовы предметно обсудить план мероприятий предыдущего и текущего года", — сказал премьер-министр, обращаясь к гостю.

Постоянный координатор ООН Нилсон Скотт поблагодарил руководство Абхазии за поддержку в работе, в частности, за помощь в строительстве одного из девяти мини-маркетов на территории республики. В качестве доказательства совместной плодотворной работы Скотт показал Барциц фотографии строительных работ на торговом объекте для сельских производителей и подчеркнул стремление ООН продолжить работу по улучшению жизни населения Абхазии.

"Мы продолжаем придерживаться выбранного курса. В данный момент в Абхазии работают три организации ООН – это программа развития ООН, детский фонд и УВКБ (Управление Верховного комиссара)", — отметил Скотт.

Координатор добавил, что в скором времени в Абхазии появится четвертая организация — "Женщины ООН", что стало возможным благодаря поддержке руководства республики. Эта организация, отметил Скотт, будет работать в области образования, здравоохранения и содействия росту молодежи.

Беслан Барциц ответил, что Абхазия и впредь будет продолжать оказывать активную поддержку в работе ООН.

Организация Объединенных Наций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был утвержден в Сан-Франциско 26 июня 1945 года.