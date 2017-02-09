Спикер Парламента Абхазии: за пять лет принято 286 законов

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Почти триста законов приняли депутаты V созыва Парламента Абхазии, об этом в четверг 9 февраля на пресс-конференции сообщил спикер Валерий Бганба.

"За пять лет депутатами принято 286 законов, более 50 постановлений. Из всех законов, принятых нами, 160 инициировано исполнительной властью, 125 законов инициировано Парламентом. Кстати, это довольно серьезная цифра законов, инициированных Парламентом", — сказал Бганба.

Спикер Парламента считает, что наиболее серьезными законами были документы, касавшиеся изменений в Конституции Абхазии.

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"Своими поправками мы практически защитили конституционный суверенитет и независимость республики, территориальную целостность республики, народовластие, государственную собственность на замлю и права человека. В связи с внесенными поправками, даже на референдум не могут выноситься эти вопросы", — заявил он.

Важной работай парламентариев Бганба назвал реформу судейской власти.

"Что изменилось? Конституционного суда вообще не было. А что касается судов общей юрисдикции, то изменились и сроки полномочий судей. Они увеличены до десяти лет, и судьи будут независимы. Изменен отбор судей. Вместе с тем, они должны иметь трудовой стаж в пределах Абхазии и иметь соответствующее образование", — подчеркнул спикер Парламента.

Перечисляя некоторые принятые в течение последних пяти лет законы, Валерий Баганба отметил законы о праве парламентского расследования и о борьбе с коррупцией.

Спорным назвал он закон об НДС, который вызвал бурную реакцию в обществе. Валерий Бганба допустил, что закон был принят поспешно.

Выборы V созыва Парламента Абхазии состоялись 10 марта 2012 года. Выборы VI созыва Парламента – Народного Собрания Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.