Барциц о закрытии погранпереходов в Гале: это надо понять и принять

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Необходимость понять и принять решение руководства Абхазии о закрытии пунктов пропуска на границе с Грузией подчеркнул премьер-министр Абхазии в беседе с постоянным координатором ООН Нилсоном Скоттом в четверг 9 февраля.

"Вы выражали серьезную обеспокоенность по поводу закрытия пунктов пропусков на нашей государственной границе, видите в этом опасность возможного возникновения гуманитарной проблемы там. Могу ответственно заверить, что для жителей этого района Абхазии никакой опасности нет, и это решение было принято после большой подготовительной работы. Прошу это понимать и принимать как есть на сегодняшний день", — сказал Барциц, обращаясь к Нилсону Скотту.

Премьер-министр Абхазии добавил, что перед тем как закрыть пункты пропусков на грузино-абхазской границе, были проведены работы по восстановлению дорожного полотна, протяженностью около 30 километров, на что было выделено более 150 миллионов рублей. Был приобретен транспорт для комфортного проезда жителей Галского району к основному пункту пропуска, где будут организованы дополнительные кабины.

"В этом плане проблем нет, и нам бы хотелось, что звучала объективная оценка происходящего, в том числе из ваших уст. Читал ваши комментарии и считаю, что во многом ваши опасения необоснованные. Закрытие пункта пропуска никаких ограничений передвижения за собой не повлечет", — подчеркнул Барциц.

Координатор ответил, что они понимают всю важность этого вопроса и нисколько не сомневаются в том, что для Абхазии важны вопросы безопасности. Скотт выразил заинтересованность ООН в продолжении конструктивного диалога и подчеркнул, что заявление представителей их организации по этому вопросу не носило характер критики. Это была попытка обратить внимание на потенциально негативные последствия для людей, проживающих рядом с границей.