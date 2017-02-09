16:40 09 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

Барциц о закрытии погранпереходов в Гале: это надо понять и принять

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8820

В ходе встречи премьер-министра Абхазии Беслана Барциц с постоянным координатором ООН Нилсоном Скоттом обсудили план мероприятий на 2017 год и развитие программ ООН, которые реализуются на территории республики.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Необходимость понять и принять решение руководства Абхазии о закрытии пунктов пропуска на границе с Грузией подчеркнул премьер-министр Абхазии в беседе с постоянным координатором ООН Нилсоном Скоттом в четверг 9 февраля. 

"Вы выражали серьезную обеспокоенность по поводу закрытия пунктов пропусков на нашей государственной границе, видите в этом опасность возможного возникновения гуманитарной проблемы там. Могу ответственно заверить, что для жителей этого района Абхазии никакой опасности нет, и это решение было принято после большой подготовительной работы. Прошу это понимать и принимать как есть на сегодняшний день", — сказал Барциц, обращаясь к Нилсону Скотту. 

Премьер-министр Абхазии добавил, что перед тем как закрыть пункты пропусков на грузино-абхазской границе, были проведены работы по восстановлению дорожного полотна, протяженностью около 30 километров, на что было выделено более 150 миллионов рублей. Был приобретен транспорт для комфортного проезда жителей Галского району к основному пункту пропуска, где будут организованы дополнительные кабины. 

"В этом плане проблем нет, и нам бы хотелось, что звучала объективная оценка происходящего, в том числе из ваших уст. Читал ваши комментарии и считаю, что во многом ваши опасения необоснованные. Закрытие пункта пропуска никаких ограничений передвижения за собой не повлечет", — подчеркнул Барциц. 

Координатор ответил, что они понимают всю важность этого вопроса и нисколько не сомневаются в том, что для Абхазии важны вопросы безопасности. Скотт выразил заинтересованность ООН в продолжении конструктивного диалога и подчеркнул, что заявление представителей их организации по этому вопросу не носило характер критики. Это была попытка обратить внимание на потенциально негативные последствия для людей, проживающих рядом с границей.  

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Сын Фазиля искандера рассказал о своем творчестве
Пишу рассказы: сын Фазиля Искандера рассказал о своем творчестве
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia