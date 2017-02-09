Спикер Парламента: я против снятия неприкосновенности с депутатов

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Снятие неприкосновенности с депутата Парламента Абхазии не принесет пользы, сказал на пресс-конференции в четверг 9 февраля спикер Народного Собрания Валерий Бганба.

"Нельзя снимать неприкосновенность. Норма существует для того, чтобы депутат, не боясь, выражал свое мнение. За 25 лет всего лишь один нарушил закон, но из-за этого снимать неприкосновенность с остальных неправильно", — считает Бганба.

Комментируя обращение группы граждан в Парламент о снятии депутатских привилегий, спикер Парламента согласился с тем, что избирательным правом должен обладать гражданин, достигший 35 лет.

"Я за то, чтобы установить нижний предел в 35 лет. И против того, чтобы был верхний предел. Но у нас в Конституции написано, что человек, достигший 25 лет, имеет право баллотироваться. Мы же не можем нарушать все конституционные устои", — сказал спикер Парламента.

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Относительно другого пункта обращения, в котором граждане требуют ограничить пребывание депутатов в Парламенте двумя сроками, Валерий Бганба выразил также непонимание в необходимости такого решения.

"Обычно ограничивают в сроках исполнительную власть. И это понятно, потому что это финансовые ресурсы и административные ресурсы. Ими нельзя пользоваться. В Парламенте нет таких ресурсов. Если опытный, мудрый и грамотный человек может работать в Парламенте, это плюс Парламенту", — сказал он.

Руководитель аппарата Парламента Вадим Бжания сказал, что 6 февраля в Парламент поступило обращение группы граждан. Данное обращение зарегистрировано в канцелярии и принято в производство, для дальнейшей работы, отметил он, данные предложения необходимо облачить в форму законопроекта.

"Было принято решение о том, что данный документ будет направлен в профильный комитет и будет создана рабочая группа, которая приступит к изучению данных предложений с целью облачения их в форму законопроекта. С момента регистрации в двухмесячный срок должно состояться рассмотрение в первом чтении", — сказал Бжания.

Вместе с тем руководитель аппарата Парламента отметил, что не предусмотрены какие-то конкретные сроки на стадии подготовки проекта закона, поэтому их определит сама рабочая группа.

В рабочую группу могут войти представители исполнительной ветви власти, депутаты Парламента, а также авторы данного обращения и представители экспертного сообщества. Обращение подписало более 400 человек.



