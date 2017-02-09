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Презентация международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека

Фонд Искандера предложил назвать Русский театр именем Фазиля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Наш Фазиль (61)
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Презентация Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера "Стоянка Человека" прошла в Кабинете Министров Абхазии в четверг 9 февраля.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Присвоить Русскому академическому театру Абхазии имя Фазиля Искандера предложила во время круглого стола директор Международного фонда культуры имени Искандера Шазина Агрба, сообщил корреспондент Sputnik с места события.

"Русский театр в Абхазии вполне мог бы носить имя русского писателя — абхаза", — сказала Агрба.

Презентация Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера "Стоянка Человека" прошла в Кабинете Министров Абхазии в четверг 9 февраля.

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Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба поддержал идею присвоения имени Фазиля Искандера театру.

"Мне очень нравится эта идея, — сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. — В мире нет театра имени Искандера, но не все от меня зависит. Это должно быть решение президента и Министерства культуры".

Президент Абхазии также поддержал это предложение.

"Я давно это решение для себя принял, — сказал Рауль Хаджимба, — но мне хотелось, чтобы эту идею предложила общественность".

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".


Темы:
Наш Фазиль (61)
Теги:
Абхазия

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