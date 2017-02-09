Минкультуры Абхазии подписало договор с фондом Искандера

CУХУМ, 9 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и директор Международного фонда культуры имени Искандера Шазина Агрба подписали договор о сотрудничестве.

Перед подписанием документа учредители фонда Фазиля высказали несколько предложений: назвать Русский театр Абхазии именем Фазиля, организовать экскурсии по искандеровским местам и поставить в Сухуме памятник, скопировав его с существующего прижизненного бюста писателя.

Преподаватель АГУ Елена Кобахия рассказала, что в университете проходят искандеровские чтения.

Рауль Хаджимба заявил, что чтения нужно выносить за пределы вуза, и поддержал идею присвоения РУСДРАМу имени Фазиля Искандера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фонд Искандера предложил назвать Русский театр именем Фазиля

"Искандер – один из главных символов культуры нашей страны, — сказал президент Рауль Хаджимба, — через его творчество весь мир может познакомиться с Абхазией".

Кроме того, во время презентации обсуждалось издание абхазских переводов Искандера, а также публикация рассказов, которые редко или совсем не издавались.

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".