В пятницу в разных районах Абхазии ожидаются дождь и снег

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что в пятницу 10 февраля территория черноморского побережья Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, ожидается облачная погода. На побережье местами дождь, в горах снег, в предгорьях возможен дождь со снегом.
Ночью температура воздуха опустится от +7˚С до +5˚С, в дневное время столбик термометра поднимется от +10˚С до +12˚С.
Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с порывами до 11 метров.
Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет значительным.
Влажность воздуха высокая, 70-90%.
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 09.02.2017 по 20:00 10.02.2017