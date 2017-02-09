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Зима в Абхазии

В пятницу в разных районах Абхазии ожидаются дождь и снег

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (438)
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Метеорологи прогнозируют в Абхазии переменную облачность, на побережье местами дождь, в горах - снег, в предгорьях возможен дождь со снегом в пятницу 10 февраля.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что в пятницу 10 февраля территория черноморского побережья Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, ожидается облачная погода. На побережье местами  дождь, в горах снег, в предгорьях возможен дождь со снегом.  

Ночью температура воздуха опустится от +7˚С до +5˚С, в дневное время столбик термометра поднимется от +10˚С до +12˚С. 

Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с порывами до 11 метров.     

Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет значительным.   

Влажность воздуха высокая, 70-90%. 

Прогноз погоды с 20:00 09.02.2017 по 20:00 10.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 09.02.2017 по 20:00 10.02.2017

Темы:
Погода в Абхазии (438)
Теги:
Абхазия

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