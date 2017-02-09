В пятницу в разных районах Абхазии ожидаются дождь и снег

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что в пятницу 10 февраля территория черноморского побережья Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, ожидается облачная погода. На побережье местами дождь, в горах снег, в предгорьях возможен дождь со снегом.

Ночью температура воздуха опустится от +7˚С до +5˚С, в дневное время столбик термометра поднимется от +10˚С до +12˚С.

Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с порывами до 11 метров.

Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет значительным.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.