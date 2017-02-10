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Премьера шоу "Ты супер!" 11 февраля на НТВ

PR-служба НТВ
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (19)
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Совместный проект телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!" даст шанс талантливым детям, воспитанникам детдомов, школ-интернатов и приемных семей проявить себя и стать настоящими звездами.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Детское вокальное шоу "Ты супер!", в котором примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и приемных семей стартует 11 февраля на канале НТВ в 20.00.

Валерия Адлейба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба: не хочу никому подражать

Болеть и следить за результатами конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу можно будет и на сайте информационного агентства и радио Sputnik, который будет внимательно следить за успехами талантливых детей.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно не только по телевизору и на сайтах, но и через специальное приложение. Приложение "Ты супер! " для iOS или Android позволит оперативно узнавать новости проекта и голосовать за понравившихся участников.

Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Премьера детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля. Подробная информация о проекте доступна на сайте НТВ. Следите за новостями шоу музыкальных талантов на ресурсах Sputnik Абхазия. Первый выпуск детского вокального шоу состоится 11 февраля в 20.00 на телеканале НТВ.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (19)

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