Алмас Тания: мы должны улучшить инвестиционный климат Абхазии

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Инвестиционный климат в стране доложен улучшаться, сказал по итогам подписания меморандума Минэкономики республики с союзом предпринимателей "Деловая Россия" о взаимодействии директор Инвестагентства Абхазии Алмас Тания.

"Президент союза Алексей Репик отметил на встрече ряд преимуществ нашей страны. Наша задача как раз состоит в том, чтобы улавливать все современные тенденции и менять состояние нашей системы, наш инвестиционный климат в лучшую сторону. Мы подробно проговорили тему того, каким образом Абхазия могла бы заинтересовать российский бизнес, чем она привлекательна и что нужно еще сделать, чтобы активизировать привлечение российского бизнеса", — сказал в интервью корреспонденту Sputnik Тания.

По словам главы Инвестагентства ряд членов союза предпринимали попытки открытия бизнеса в Абхазии, но столкнулись с преградами, связанными с комплексом вопросов, в частности, с административными барьерами.

"Именно для того чтобы избежать таких ситуаций, и было создано агентство при Министерстве экономики. Мы хотим придать системный характер инвестиционной деятельности. Мы работаем, чтобы собирать ту информацию, которая нужна предпринимателям, мы отвечаем за ее достоверность и полностью сопровождаем проекты, чтобы облегчить создание полезных для нашего государства предприятий", — подчеркнул он.

Тания отметил, что уже есть результаты встречи с членами союза "Деловой России". Двое предпринимателей готовы инвестировать в республику.

"Деловая переписка уже началась. Одна из компаний планирует развивать вендинговый бизнес в Абхазии. Готовим ответ, чтобы получить детальную информацию. Приложим все усилия, чтобы помочь инвесторам в организации своего бизнеса в Абхазии, чтобы их предприятия заработали. Они дадут рабочие места и будут полезны для нашей экономики", — сказал Алмас Тания.

Меморандум о взаимодействии между Министерством экономики Абхазии и союзом предпринимателей "Деловая Россия" был подписан 9 февраля в Москве.

"Деловая Россия" объединяет более 14 тысяч предпринимателей среднего и крупного бизнеса, работающих в основном в несырьевом — перерабатывающем секторе экономики Российской Федерации.



