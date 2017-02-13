СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Первый "Клуб ЮНЕСКО Абхазия" зарегистрирован в Италии, он призван способствовать развитию позитивного имиджа Абхазии в области истории, культуры и традиций, отметил замминистра дипведомства Абхазии Кан Тания.

"Клуб ЮНЕСКО – это ассоциации, которые занимаются продвижением идеалов и идей ЮНЕСКО в стране пребывания. В него в основном входят представители таких профессий, как археологи, историки, архитекторы. Существует федерация этих клубов, частью которой теперь стала и наша страна", — отметил Тания.

Кан Тания добавил, что в одном из крупных итальянских изданий "IL MATTINO" уже вышла статья о регистрации "Клуба ЮНЕСКО Абхазия", в которой подробно описываются исторические связи Абхазии с Италией со времен Генуэзской цивилизации.

В рамках работы клуба, подчеркнул Тания, планируется приглашать экспертов в различных областях культуры и науки в республику.

"Сделать это нам легче всего было в Италии, так как там у нас уже зарегистрированы "Ассоциация Европа-Абхазия" и "Абхазский институт культуры". Также в Италии находится посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани, который провел большую работу по созданию этого клуба", — подчеркнул Кан Тания.

Президентом "Клуба ЮНЕСКО Абхазия" назначена сотрудник Минкультуры республики, архитектор-реставратор Инара Тания, а на должность вице-президента был утвержден гражданин Италии Акиле Ночито.

Организация ЮНЕСКО была создана 16 ноября 1945 года. Штаб-квартира расположена в Париже. В настоящее время в организации насчитывается 195 государств-членов. В состав организации входит более 60 бюро и подразделений, расположенных в различных частях мира.



