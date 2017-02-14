Гамисония о гендерном законе Абхазии: у нас им не пользуются

СУХУМ, 14 фев — Sputnik, Бадри Есиава. Руководители республики и различных ведомств не пользуются законом о гендерном равенстве, такое мнение высказала депутат Народного Собрания Абхазии Эмма Гамисония на пресс-конференции в Sputnik во вторник 14 февраля.

"Этот закон был принят в 2008 году и был продвинут мужчиной – Баталом Кобахия, все проголосовали единогласно. Закон прекрасный, на уровне европейских стандартов, но, делая выводы, можно сказать, что не все статьи срабатывают и руководители страны, разных ведомств не используют его", — отметила Гамисония.

Она, делясь опытом работы в Парламенте, добавила, что исполнительная власть всегда устанавливала некий гендерный баланс, благодаря этому Абхазия знает министров женщин при каждом президенте республики.

"В этом плане всегда было больше поддержки женщинам, нежели на выборах, когда проходит одна или чуть больше женщин. Что касается квотирования, мне кажется, что вполне достаточно того закона, который уже есть, но ему должны следовать все руководители", — считает Гамисония.

Секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба назвала тему квотирования мест для женщин в Народном Собрании актуальной и подчеркнула, что зачастую обсуждение этого вопроса замалчивается в обществе.

По мнению Акаба, многие ошибаются, думая, что женщинам легко выставлять свои кандидатуры на выборах в Парламент, а закон о гендерном равенстве работает плохо.

"Этот закон, инициированный "Ассоциацией женщин Абхазии" очень плохо работает, потому что не были внесены соответствующие подзаконные акты. А что касается квотирования, этот вопрос довольно спорный, и лично я не сторонник того, чтобы просто ввести квоты в Парламент", — сказала Нателла Акаба.

Свою позицию по этому вопросу секретарь Общественной палаты аргументировала тем, что существует необходимость продвижения не просто женщин, а только тех, кто сумеет отстаивать их собственные права, права семьи и детей. Кандидат должен серьезно заниматься проблемами в области демографии, образования и медицины, считает Акаба.

"Я бы предпочла говорить о квотировании на уровне политических партий. Если со временем мы все-таки перейдем к полноценной системе выборов по партийному списку, что практикуется во многих странах, то это принесет свои плоды", — отметила Акаба.

Но для этого, добавила она, необходим серьезный пересмотр закона Абхазии о политических партиях, который, на ее взгляд, несовершенен.

Депутат Народного Собрания Ахра Бжания считает, что роль женщины в абхазской культуре всегда была на высоком уровне, и существуют десятки примеров того, как представители прекрасной половины человечества сыграли важную роль в становлении государства, развитии образования и науки.

"Понимаете, это не только проблема мужчин, но и общества в целом. Наверное, такое отношение к интеллектуальному государственному ресурсу расточительно", — подчеркнул Бжания.

В ходе пресс-конференции, депутат Парламента отметил, что всего восемь женщин выдвинули свои кандидатуры на выборах в Народное Собрание 2017 года, причиной тому он видит некую апатию, пессимизм или недоверие.

Бжания уверен, что женщинам необходимо более четко и доступно заявлять избирателям о своих правах, программах и интересах.