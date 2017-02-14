Черный пиар, баланс и конкуренция: женщины в абхазской политике

Sputnik, Бадри Есиава.

Женщинам надо уступать

Закон о гендерном равенстве в Абхазии был принят в 2008 году, но работает он не в полной мере, считает депутат трех последних созывов Народного Собрания республики Эмма Гамисония. Она вспомнила, что в год своего первого избрания баллотировалось всего семь женщин, из них в Парламент прошла она одна. В IV созыве число кандидатов-женщин увеличилось на два человека, депутатское кресло сумели занять всего две. Во время формирования V созыва из 146 кандидатов в Народное Собрание пытались попасть 16 женщин, и даже тогда Гамисония стала единственной представительницей женщин в мужском депутатском коллективе.

"В стране должна присутствовать такая культура, чтобы народ, чиновники, любой руководитель знал о существовании такого закона и всегда думал о прекрасной половине человечества. Но, к сожалению, как показывает практика, на выборах мы наблюдаем пассивность со стороны женщин и низкую их поддержку", — отметила Гамисония.

На вопрос журналистов, по какой именно причине сокращается число женщин кандидатов в депутаты Парламента, она ответила, что таких предпосылок несколько. По ее мнению, женщины понимают всю сложность работы в Парламенте и осознают нехватку опыта в этой сфере, а те, у кого есть все необходимые знания для этого, ссылаются на неготовность к такой работе или заранее сдаются перед большим количеством конкурентов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гамисония о гендерном законе Абхазии: у нас им не пользуются

"Бывают случаи, когда в одном округе баллотируются восемь мужчин и одна женщина, у которой более богатый опыт, больше знаний и выше уровень образования. Учитывая все эти факторы, почему бы этим мужчинам не помочь ей пройти. При этом и мы сами – женщины, которых в стране 36% с избирательным правом, не проявляя чувства зависти, должны помогать таким кандидатам", — с уверенностью отметила Гамисония.

Она добавила, что женщины всегда уделяют особое внимание социальному блоку законов, который в общей сложности составляет около 30% всех обсуждаемых вопросов в Парламенте.

Нельзя сказать, что мужчины уделяют этому мало внимания, добавила Гамисония, но если в Парламенте было бы больше женщин, то спектр этих вопросов, вероятно, мог быть шире. По ее мнению, для более эффективной работы Парламента в нем должно быть минимум 7-8 женщин-депутатов, которые, используя свою профильную специальность, будут продвигать жизненно важные для страны законы.

Черный пиар и репутация

С тем, что закон о гендерном равенстве в Абхазии работает не во всю силу, согласилась и секретарь Общественной палаты республики Нателла Акаба, которая уверена, что пассивность со стороны женщин связана с их опасениями стать жертвой черного пиара и потерять лицо.

"По нашим социологическим опросам, одна из главных причин почему женщины не участвуют в выборах – это использование в нашей стране во время избирательных процессов черного пиара. Сейчас очень развиты социальные сети, в которых часто публикуются какие-то компроматы, и многие женщины боятся за свою репутацию. Испортить репутацию женщины намного легче, чем мужчины", — считает Нателла Акаба.

Другая часть, продолжила Акаба, считает политику грязным делом и не хочет в это лезть. Она обратила внимание на то, что в образовательной системе лучшие результаты показывают именно девушки. В гражданском обществе активную работу ведут больше женщины, чем мужчины. Нередко представляют Абхазию на международной арене, и то, что они в дальнейшем не находят себе применения в официальных структурах, ее огорчает.

По мнению Акаба, эту ситуацию могут исправить партийные квоты, но только в том случае, если сама партийная система будет эффективной.

"Партии могут стать фильтром, с помощью которого они смогли бы продвигать именно тех женщин, которые, на их взгляд, компетентны в той или иной сфере", — считает Акаба

Секретарь общественной палаты республики заявила, что не разделяет взглядов людей, которые не видят необходимости в гендерном представительстве, так как, на ее взгляд, женщины воспринимают те или иные проблемы немного иначе, нежели мужчины, и их точка зрения может быть полезной в работе Парламента.

"Если в нашем обществе больше половины населения составляют женщины, разве это нормально, что в Парламенте их так мало?" — сказала Нателла Акаба.

Женщины как мировой баланс

Депутат Парламента Республики Абхазия Ахра Бжания предположил, что участие большего количества женщин в обсуждении и принятии законов Народным Собранием могло бы положительно повлиять на работу законодательного органа.

Мужчины могли бы, считает политик, прислушаться к аргументам женщин и скорректировать свое мнение, так как мир принадлежит не только мужчинам.

Бжания вспомнил знаменитую песню Джеймса Брауна "Мир мужчин", в которой знаменитый артист поет о том, что во многих сферах первенство держат именно мужчины, но Земля не была бы сбалансированной без женщин.

"Это действительно так. Мир дуалистичен, и таким образом, он управляется на уровне культуры, цивилизации, институтов общества, семьи. Было бы странно думать, что он должен управляться иначе на уровне власти", — подчеркнул Бжания.

При этом, отметил депутат, мир создан таким образом, что без усилий невозможно чего-то добиться в жизни, и женщины в этом смысле не исключение. Он сказал, что всего восемь женщин выдвинули свои кандидатуры на выборах в Народное Собрание 2017 года, причиной тому Бжания видит некую апатию, пессимизм или недоверие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акаба: число женщин во власти неуклонно снижается

Депутат считает, что роль женщины в абхазской культуре всегда была на высоком уровне, и существуют десятки примеров того, как представители прекрасной половины человечества сыграли важную роль в становлении государства, развитии образования и науки. Он назвал расточительным несерьезное отношение к такому мощному интеллектуальному ресурсу страны.

В подтверждение своих слов Бжания сообщил, что за время работы в Парламенте самые блестящие юристы и экономисты, с кем ему довелось сотрудничать, были именно женщины.

"Мне кажется, что, если больше женщин рискнут баллотироваться в Парламент, и избиратели их в этом поддержат, мы смогли бы расширить круг привычных сфер деятельности и повысить качество решений, исходя из профессиональной точки зрения", — отметил он.

Парламентарий признался, что очень часто в Народном Собрании складывается сложная психологическая обстановка, и депутатам нередко приходится принимать решения под общественным или политическим давлением. Исходя из этого, взвешенность женщин, отдельная от мужской специфическая точка зрения и умение решать конфликтные ситуации будут только полезны.