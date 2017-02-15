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Джинджолия: в ближайший час электроснабжение восстановят

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Сильный снегопад, который начался днем 14 февраля в Бзыбской части Абхазии, в ночь на 15 февраля добрался и до Сухума.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Амра Амичба. В результате обильного снегопада ветки деревьев легли на провода, питающие разные районы столицы, произошло отключение электричества в нескольких районах города. Об этом сообщил руководитель СУЭС Тимур Джинджолия.

По его словам, на отключения оперативно выехали бригады, которые занимаются устранением повреждений проводов, и в скором времени, если позволит погода, обеспечат население электроснабжением.  

"Сейчас нет электричества в центральной части города, в районе Маяка и домоуправления на Маяке. Все начальники участков занимаются работой. В скором времени подадим людям свет. В каких-то местах в течение получаса, где-то в течение двух часов, все зависит от сложности повреждения", — уточнил Джинджолия. 

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до вечера. 

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Теги:
Абхазия


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