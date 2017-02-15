Объездная дорога в Гагре перекрыта из-за снегопада

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Объездная дорога через Гагру закрыта из-за снегопада, об этом сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор "Абхазавтодора" Борис Ачба в среду 15 февраля.

"Ни одна дорога, кроме Гагрской объездной у нас не закрыта. Везде проходят работы по уборке снега с центральной трассы с привлечением снегоуборочной техники, разбрасывателя песка и погрузчиков", — рассказал Ачба.

Он добавил, что автомобили могут свободно передвигаться по центральной трассе, но соблюдая скоростной режим и осторожность.

Гендиректор "Абхазавтодора" добавил, что в 11:00 должна состояться встреча с Премьер-министром Абхазии Бесланом Барциц, на которой обсудят сложившуюся из-за снегопада ситуацию в стране.