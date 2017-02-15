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Архивное фото заснеженной дороги

Объездная дорога в Гагре перекрыта из-за снегопада

© Фото: Chris Peeters
В Абхазии
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Сильный снегопад, который начался днем 14 февраля в Бзыбской части Абхазии, в ночь на 15 февраля охватил большую часть республики.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Объездная дорога через Гагру закрыта из-за снегопада, об этом сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор "Абхазавтодора" Борис Ачба в среду 15 февраля. 

"Ни одна дорога, кроме Гагрской объездной у нас не закрыта. Везде проходят работы по уборке снега с центральной трассы с привлечением снегоуборочной техники, разбрасывателя песка и погрузчиков", — рассказал Ачба.

Он добавил, что автомобили могут свободно передвигаться по центральной трассе, но соблюдая скоростной режим и осторожность. 

Гендиректор "Абхазавтодора" добавил, что в 11:00 должна состояться встреча с Премьер-министром Абхазии Бесланом Барциц, на которой обсудят сложившуюся из-за снегопада ситуацию в стране.

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Теги:
Абхазия


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