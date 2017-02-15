Ликвидацией последствий снегопада в Абхазии будет руководить оперштаб

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

"Все службы получили соответствующие указания и приведены в режим постоянного реагирования. О ликвидации последствий возникшей стихии ежечасно будет докладываться Главе Правительства", — говорится в сообщении.

В оперативный штаб вошли руководители центральных органов управления МВД, МЧС, Управления транспорта, РУП "Абхазавтодор", РУП "Черноморэнерго", а также главы администраций городов и районов.

Из-за аварии на подстанции «Бзыбь» обесточен Сухум. Аварийные бригады "Черноморэнерго" выехали на место для устранения последствий аварий.

Ранее "Черноморэнерго" уведомило население, что все службы приведены в повышенную готовность, так как в связи с ухудшением погодных условий возможны аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередач.

Из-за стихии объездная дорога через Гагру закрыта, об этом сообщил Sputnik генеральный директор "Абхазавтодора" Борис Ачба.

В МЧС республики сообщили, что сотрудники помогают дорожным службам в городах и районах республики по очистке снега с дорог.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.



